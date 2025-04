První voják ze západní fronty v osvobozené Praze. To byl Jiří Pujman

Narodil se 26. dubna 1904 v Chotěboři v rodině řídícího učitele. Ve svém rodném městě vychodil obecnou školu a reálné gymnasium, na němž v roce 1923 s vyznamenáním odmaturoval.

Následně se zapsal ke studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které však nedokončil a od roku 1925 pracoval jako úředník v úrazové pojišťovně. V letech 1929–1931 vykonával základní vojenskou službu u Jezdeckého pluku 8 „Knížete Václava Svatého“ v Pardubicích, z níž se vrátil již jako záložní důstojník čs. armády. Roku 1934 se oženil s učitelkou Marií Pilkovou. Ještě před válkou se jim narodila dcera Alja a po válce ještě syn Jiří. Společně žili v Praze.

Krátce po okupaci se Jiří Pujman zapojil do práce v ilegální odbojové organizaci Obrana národa. Působil ve skupině majora Jana Sadílka a ve vydavatelské skupině časopisu „V boj“. Před hrozícím zatčením se mu počátkem června 1940 podařilo uprchnout na Slovensko a odtud přes Maďarsko do Jugoslávie.

Do Bělehradu dorazil právě ve dnech, kdy padla Francie. V důsledku toho se zde situace čs. uprchlíků zhoršila a krátce byl internován v táboře Tomić, odkud se mu v listopadu 1940 podařilo uprchnout. Dostal se do Řecka a odtud lodí do britské Palestiny, kde 12. prosince 1940 vstoupl v hodnosti nadporučíka do řad čs. zahraniční armády.

Na Středním východě prošel řadou funkcí. Zpočátku sloužil u výcvikového střediska v Egyptě, byl pobočníkem velitele čs. vojenské nemocnice v Jeruzalémě, a od léta 1942 sloužil v řadách 200. čs. lehkého protiletadlového pluku – Východního v Palestině a Libanonu. Od listopadu téhož roku v rámci pluku velel 12. rotě 502. praporu, s níž odjel koncem roku 1942 do nedávno osvobozeného Tobruku.

Českoslovenští vojáci zde setrvali až do června 1943 a zajišťovali protileteckou obranu tohoto strategického severolybijského přístavu. Od konce února zde Pujman velel 3. rotě 500. praporu. Během služby působil i při vydávání deníku čs. vojenské jednotky „Zpravodaj“ a časopisu „Čechoslovák v Orientě“.

S hlavním kontingentem čs. jednotek ze Středního východu pak v létě 1943 odjel na lodi RMS Mauretania do Velké Británie a 3. září 1943 byl ustanoven velitelem Protiletadlové baterie Československé samostatné obrněné brigády. V této funkci zůstal až do 15. července 1945. Spolu s ní se od počátku října 1944 účastnil bojů u severofrancouzského Dunkerku, kde čs. vojáci až do konce války obléhali silnou německou posádku. Na frontě byl lehce zraněn.

Na jaře 1945 se uvažovalo o tom, zda by nebylo účelné čs. vojáky u Dunkerku vystřídat a umožnit jim účastnit se osvobozování vlasti ze západu. Nakonec v důsledku různých technických potíží i rychlého vývoje na frontách rozhodl maršál Montgomery o vyslání pouze symbolické jednotky Čs. samostatné obrněné brigády v síle 139 mužů (tzv. Kombinovaného oddílu) k americké 3. armádě. Jádrem této jednotky se stala právě Pujmanova baterie a on sám byl jmenován zástupcem velitele pplk. Aloise Sítka.

Čs. vojáci překročili hranice 1. května 1945 v Pomezí nad Ohří a další týden se podíleli na obnově čs. státní moci v nedávno osvobozeném Chebu. Sedmého května 1945 se přesunuli do Plzně a následně pak do nedalekých Kyšic, za nimiž vedla demarkační linie. Byli připraveni kdykoliv vyrazit na pomoc bojující Praze, avšak v důsledku mezispojeneckých dohod k tomu nedostali povolení.

Již 9. května 1945 škpt. Pujman odjel do Prahy, kde se snažil vyjednat alespoň dodatečný příjezd oddílu. Ten do hlavního města dorazil 11. května 1945. Následně však museli jeho příslušníci na příkaz sovětského velení město opustit a vrátit se do amerického pásma.

Zemřel v tramvaji

Jiří Pujman, již v hodnosti majora, odešel do civilu v polovině července 1945. Vrátil se ke své civilní profesi. Naposledy působil jako vedoucí vnitřní správy Státního úřadu důchodového zabezpečení. Jeho manželka Marie byla během války nacisty opakovaně vyslýchána a dva roky vězněna v internačním táboře Svatobořice.

Ve druhé polovině 50. let se u něj začaly projevovat zdravotní obtíže, k jejichž zlepšení nepřispěla ani občasná pozornost StB. V prosinci 1962 odešel do invalidního důchodu. Zemřel krátce po svých 60. narozeninách, dne 17. května 1964, během cesty pražskou tramvají.