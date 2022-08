Pepi Bican. Nejlepší střelec 20. století a „příslušník buržoazie“

Pro národ to ale byl jeden z nejslavnějších českých fotbalistů všech dob, s jehož věhlasem snesou srovnání snad jen Zlaté míče Josefa Masopusta a Pavla Nedvěda. „Pepi byl Pan fotbalista, považuji za čest, že jsem proti němu mohl hrát. Vzhlíželi jsme k němu jako k polobohu, byl to fotbalový gentleman a šlechtic, nikdy se nesnížil k záludnostem,“ říkal o něm právě Josef Masopust, který poprvé nastoupil proti Bicanovi počátkem 50. let coby hráč Teplic, zatímco slavný kanonýr hájil po odchodu ze Slavie barvy Vítkovic.

Přestup do Slavie za vilu

Český příběh Bicana, rodáka z Vídně s českými prarodiči, začal v jeho třiadvaceti letech. To když již slavného forvarda, který v roce 1934 reprezentoval Rakousko na mistrovství světa v Itálii (čtvrté místo, čs. tým vybojoval stříbro), oslovila Slavia. Přestup do Prahy se povedl v dubnu roku 1937. „Myslím, že to bylo za 150 000 korun, za což se tehdy dala pořídit luxusní vila,“ přiblížil Bican před jedenadvaceti lety pro LN v jednom ze svých posledních rozhovorů.