Nechtěla být pouhou loutkou režimu. Kamila Moučková se ke své profesi vrátila po letech

Tuhle i v pokročilém věku krásnou sexy ženu jsme mohli potkávat na každé důležité kulturní sešlosti. Vždy elegantní, vždy obklopena klubkem přátel a obdivovatelů, vždy s humorem bývala středem společnosti.

Kdo si její jméno spojuje jen se sovětskou okupací v srpnu 1968 – protože ona to byla, kdo z televizní obrazovky oznámil, že přijely tanky –, vybírá jen kus z pozoruhodného života Kamily Moučkové. I když o sobě prohlašovala, že je silná a že hodně unese, a i když se bez vymlouvání hlásila ke všem svým úspěchům i propadům, je zřejmé, že okolnosti, do nichž se narodila a v nichž jí bylo nejprve docela dobře a posléze také hodně těžko, její cestu do velké míry předurčily.