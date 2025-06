Za dlouhou vražednou sérií manželů Jaroslava a Dany Stodolových stojí nejen nezkrotná touha po penězích dvou bezcitných stvoření, ale také nedbalá práce tehdejších nezkušených kriminalistů a soudních lékařů.

Kdyby totiž dělali svou práci, jak mají, některé z vražd by nemohli označit za nehody či sebevraždy a zabijácká dvojice, v níž prim hrála žena, by zřejmě byla odhalena daleko dříve. Takto přišlo o život celkem osm lidí, někteří další se z následků přepadení nevzpamatovali a zemřeli o něco později. Vždy šlo o lidi staršího věku, bezbranné, které si manželé Stodolovi vybírali zcela záměrně. Celkem spáchali 17 závažných násilných trestných činů, a to za jeden rok a čtrnáct dnů.