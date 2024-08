„Vstal, změřil si K. H. Franka očima a prohlásil, že urážet se nenechá,“ říkají o Mikuláši Bubnovi z Litic

Pocházel z rodu, jehož historie sahá do konce 14. století. Je spojena se západními Čechami a hradem Buben. Zřícenina této památky se nachází na Plzeňsku. Dané místo se rovněž promítlo do rodového jména. Časem se hlavní sídlo Bubnů přeneslo do východních Čech, kde v roce 1562 získali statek a zámek Doudleby nad Orlicí. V téže době zakoupil Mikuláš z Bubna i hrad Litice ležící nedaleko Žamberka, což se taktéž odrazilo ve jméně rodu – Bubna z Litic (též z Bubna a Litic či Bubna-Litic). Povýšení do hraběcího stavu dosáhli jeho nositelé roku 1644.