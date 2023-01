I když domácnosti momentálně možná víc řeší rychlé úspory energií, které pomůžou platby za ně snížit ihned, dlouhodobým řešením jsou jedině investice. A to jak do úsporných spotřebičů, tak především u rodinných domů do zateplení a efektivních způsobů vytápění. Některé domácnosti budou nuceny zdroj vytápění vyměnit, byť termín pro tuto změnu se posunul. S potřebnými investicemi přitom mohou pomoci dotace.

Než začala aktuální krize, řešila řada českých domácností jiný energetický oříšek. Tím byla povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, kterou měli jejich provozovatelé zvládnout nejpozději do konce září. Ve světle událostí uplynulého roku ale došlo u této povinnosti k posunu, takže domácnosti mají na výměnu čas až do 1. září roku 2024.