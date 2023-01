Jak zhodnotit peníze. Je stavební spoření opravdu výhodné?

Hlavní výhoda stavebního spoření vždy spočívala ve státním příspěvku, o jehož zrušení se ale už delší dobu mluví. Největší výhoda tohoto typu spoření by tak byla rázem pryč. Přestože v této době má „stavebko“ podobnou výhodu jako termínované vklady – vysoké úročení –, jeho výhodnost je nyní značně diskutabilní.



Při tříprocentním úroku z vkladu, měsíční úložce 1740 korun a ročním poplatku 320 korun (což jsou dnes běžné a ideální podmínky), za šest let vloží klient do takového spoření 125 tisíc korun. „Za takovýchto podmínek bude mít po odečtení srážkové daně a dalších poplatků jen 20 tisíc navíc, tedy 1,16násobek toho, co do spoření vložil. Za mne je to velmi málo a na trhu jsou dnes jiné možnosti, jak spořit. A i bez státní podpory vykazují vyšší výnosy,“ upozorňuje ekonom Jiří Rotschedl.