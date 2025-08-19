OBRAZEM: První psi, kteří přežili vesmírný let. Belka a Strelka se před 65 lety vydaly do kosmu

  11:00
Než se člověk vydal do kosmu, Sověti vysílali na oběžnou dráhu zvířata. 19. srpna 1960 odstartovala z kosmodromu Bajkonur raketa nesoucí družici Sputnik 5. Na její palubě byly dvě feny Belka a Strelka. Staly se prvními tvory, kteří se vrátili živí z vesmíru. Za dvacet hodin obletěly fenky Zemi osmnáctkrát a spolu s nimi cestovala i malá zoologická zahrada – králík, čtyřicet myší, dva potkani, mouchy a rostliny.
Než se člověk vydal do kosmu, Sověti vysílali na oběžnou dráhu zvířata. 19.... Šlo o křížence, a to nikoli z ideologických důvodů, ale proto, že se lépe... Lékaři vypouštějí Belku a Strelku po příletu ven z kosmické lodi. Snímek byl... Generálporučík Oleg Gazenko představuje čtyřnohé kosmonautky na konferenci,... Belka a Strelka se rázem staly celebritami, jezdily na tiskovky i do školek za... Belka a Strelka. Oba psíci se dostali na poštovní známky, do několika... „Průzkum vesmíru“. Plakát z roku 1961 k letu Belky a Strelky do vesmíru. Požadavky na jejich vzhled byly přísné: psi nesměli být vyšší než 35... Takto vypadala družice, v níž Belka a Strelka vyletěly do kosmu. Muzejní exponát přibližuje, jak to na palubě vypadalo. Většina zvířat se z... Strelka zanechala stopu i v diplomacii, protože její štěně daroval Nikita... Vycpaná těla dvou slavných kosmických voříšků Strelky a Belky jsou nyní v...

