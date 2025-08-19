|
19. srpna 2025 11:00
Než se člověk vydal do kosmu, Sověti vysílali na oběžnou dráhu zvířata. 19. srpna 1960 odstartovala z kosmodromu Bajkonur raketa nesoucí družici Sputnik 5. Na její palubě byly dvě feny Belka a Strelka. Staly se prvními tvory, kteří se vrátili živí z vesmíru. Za dvacet hodin obletěly fenky Zemi osmnáctkrát a spolu s nimi cestovala i malá zoologická zahrada – králík, čtyřicet myší, dva potkani, mouchy a rostliny.