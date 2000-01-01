náhledy
Než se člověk vydal do kosmu, Sověti vysílali na oběžnou dráhu zvířata. 19. srpna 1960 odstartovala družice Sputnik 5 s fenami Bělkou a Strelkou. Staly se prvními tvory, kteří se vrátili živí z vesmíru. Za dvacet hodin obletěly fenky Zemi osmnáctkrát a spolu s nimi cestovala i malá zoologická zahrada – králík, čtyřicet myší, dva potkani, mouchy a rostliny.
Autor: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia
Šlo o křížence, a to nikoli z ideologických důvodů, ale proto, že se lépe nechali ovládat a že byli odolnější než psi čisté rasy.
Autor: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia
Lékaři vypouštějí Belku a Strelku po příletu ven z kosmické lodi. Snímek byl pořízen 20. srpna 1960.
Autor: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia
Generálporučík Oleg Gazenko představuje čtyřnohé kosmonautky na konferenci, která se konala v říjnu 1960.
Autor: Aleksandr Nevezhin / Sputnik / Profimedia
Belka a Strelka se rázem staly celebritami, jezdily na tiskové konference i do školek za dětmi.
Autor: S. Preobrazhenskiy / Sputnik / Profimedia
Belka a Strelka. Oba psíci se dostali na poštovní známky, do několika animovaných pohádek a jmenuje se po nich i jedna kazachstánská vodka.
Autor: ČTK
Požadavky na jejich vzhled byly přísné: psi nesměli být vyšší než 35 centimetrů, na délku od nosu po ocas nesměli měřit více než 43 centimetrů a nesměli vážit více než šest kilogramů. V kosmické lodi nebylo mnoho prostoru.
Autor: Fine Art Images / Heritage Images / Profimedia
Takto vypadala družice, v níž Belka a Strelka vyletěly do kosmu.
Autor: Alexander Mokletsov / Sputnik / Profimedia
Muzejní exponát přibližuje, jak to na palubě vypadalo. Většina zvířat se z kosmu vrátila, asi dvacet myší nepřežilo.
Autor: MARK WILLIAMSON / Sciencephoto / Profimedia
Strelka zanechala stopu i v diplomacii, protože její štěně daroval Nikita Chruščov dceři Johna F. Kennedyho. Rod psích kosmonautů pak pokračoval i v USA. Potomek Strelky Pušinka je na snímku vpravo. Psy drží zahradníci Bílého domu.
Autor: ČTK
Vycpaná těla dvou slavných kosmických voříšků Strelky a Belky jsou nyní v moskevském Muzeu kosmonautiky.
Autor: Profimedia.cz
Belka a Strelka jsou k vidění v moskevském Muzeu kosmonautiky.
Autor: Yuri Kochetkov / EPA / Profimedia
První družice, která vynesla do kosmu živého tvora, odstartovala z kosmodromu Bajkonur 3. listopadu 1957. Na palubě byla fenka Lajka (na snímku), u níž se nepočítalo s návratem. Zahynula následkem stresu a přehřátí pět až sedm hodin po startu. Lajčiny následovnice měly lepší osud.
Autor: Profimedia.cz