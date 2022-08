Velké koupelnové dilema: je dražší sprcha, nebo vana? Odpověď není jednoznačná, s těmito radami ušetříte

Přitom i tady existuje velký prostor k úsporám, což ukazují i data o průměrné spotřebě. Ta v domácnostech činí 90 litrů na osobu a den. Pro představu – jde o deset balíků po šesti 1,5litrových lahvích vody. Zhruba polovina z toho je teplá či alespoň teplejší voda. Jde o ohromné množství vody, které se každý den mnohdy zbytečně ohřívá.

A to stále říkáme, že jde o průměr – stejně jako má řada lidí spotřebu nižší, jiní ji mají výrazně vyšší. Některé zdroje uvádí denní spotřebu dokonce 120 litrů! Teplé vody se jednoznačně nejvíc používá na hygienu a právě zde ji lze také nejvíce ušetřit, aniž bychom si nepřestali mýt ruce či nedbali na důkladnější očistu těla.

Co najdete v seriálu Jak přežít zimu 26.8. Speciální energetický tarif, příspěvky na bydlení a další

27.8. Šetříme se spotřebiči

29.8. Šetříme s vařením

30.8. Šetříme s vodou

31.8. Šetříme s dopravou

1.9. Šetříme s teplem + jak vytápět efektivněji (levněji)

2.9. Šetříme pomocí šatníku

3.9. Šetříme ve výdajích na provoz domácnosti (a máme stále doma čisto)

5.9. Šetříme ve výdajích na stravu (a nehladovíme při tom)

6.9. Šetříme ve vaření a pečení (a stále chutně)

7.8. Šetříme na výdajích za pojistky (konsolidujeme, neriskujeme)

8.8. Šetříme s pomocí státu

9.8. Pomoc pro seniory

10.9. Pomoc pro rodiny s dětmi

12.9. Pomoc pro samoživitele

13.9. Pomoc pro ty, kdo pečují o handicapované (nemocné) děti

14.9. Pomoc pro ty, kde pečují o seniora v domácnosti nebo dospělého handicapovaného člena domácnosti

15.9. 20 rad, jak přečkat letošní zimu

Nejběžnější radou je, že nejvíce se ušetří sprchováním místo napouštění horké vany. To je v zásadě pravda, ale neplatí to vždy. Mnozí lidé se sprchují tak dlouho a takovým proudem, že by je vana vyšla i násobně výhodněji. Navíc jsou dnes velmi populární různé masážní sprchy, stropní sprchy vytvářející dojem deště a další příjemné vychytávky, které ale znamenají i vyšší spotřebu vody. Běžná sprcha plným proudem tak za deset minut znamená totéž, co plná vana.