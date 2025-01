Pan pilot Jaroš. Velmi dobře si uvědomoval, jakou hodnotu bude mít odboj proti nacistům

I přes svůj tehdy poměrně nízký věk patřil mezi vážené piloty nejenom československé bombardovací perutě.

Narodil se 24. ledna 1917 jako druhorozený potomek Antonína a Hedviky Jarošových a pocházel ze skromných poměrů. V rodném městě navštěvoval nejenom pět tříd obecné školy a čtyři třídy měšťanky, ale i dva ročníky průmyslové stavební školy.

V roce 1936 nastoupil vojenskou prezenční službu, a to u leteckého pluku 2 „Dr. Edvarda Beneše“. Následujícího roku absolvoval u leteckého pluku 3 v Nitře pilotní a poddůstojnickou školu, načež byl povýšen do hodnosti svobodníka. Poté byl služebně zařazen k leteckému pluku 6 v Praze-Kbelích, kde jako pilot létal na bombardovacích strojích. V období mobilizace působil na letišti v Německém Brodě (nyní Havlíčkův Brod). Do poměru mimo vojenskou službu odešel dle svého udání na konci února 1939, tudíž jej o několik dní později proběhnuvší okupace nacistickým Německem zasáhla již civilu.

Tehdy dvaadvacetiletý mladík, nově zaměstnaný jako technický úředník firmy Jan Vítěz ve Zlíně, si pravděpodobně velmi dobře uvědomoval, jakou hodnotu by mohl mít pro vznikající protinacistický odboj. Proto není překvapením, že v podstatě okamžitě začal plánovat útěk do zahraničí ve spolupráci se Svazem letců RČS. Hranice překročil 13. srpna 1939 u Dobré na Frýdeckomístecku a již o pár dní později byl prezentován na československém konzulátu v Krakově. Nepodařilo se mu již odplout některým z lodních transportů do Francie, proto záhy vstoupil do řad polského letectva. Po vypuknutí války ustupoval se skupinou dalších letců směrem na východ, kde byli v polovině září zajati Rudou armádou. V únoru 1941 byl ze sovětské internace propuštěn a v červenci se dostal transportem přes Palestinu do Velké Británie.

Tam se stal příslušníkem dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Po působení u československého leteckého depa ve Wilmslow mělo dojít k jeho zařazení do opakovacího leteckého výcviku, avšak od února do června 1942 pobýval v ozdravovně ve Windsoru. Výcvik tedy nastoupil vzápětí a od října působil jako instruktor u No 2 Radio School v Yatesbury. V září 1943 odešel jako zkušební pilot k vyzbrojovací a přijímací jednotce na letecké bázi v St. Athan. Konečně, v srpnu 1944, byl pak zařazen k 311. československé bombardovací peruti, kde zahájil operační činnost jako druhý pilot. Ještě téhož roku bylo rozhodnuto, že mu bude přidělena vlastní osádka, a v prosinci odjel k výcvikové jednotce na Bahamské ostrovy. Zpět k 311. peruti do Velké Británie se vrátil až v červnu 1945.

Po návratu do vlasti z armády odešel a od roku 1946 létal jako pilot u Československých aerolinií. V červenci 1950 byl však ze zaměstnání propuštěn a do druhé poloviny 60. let se živil jako technický úředník a stavbyvedoucí. Zpět k práci u ČSA se mohl znovu vrátit až po rehabilitaci v roce 1968.

Plukovník letectva ve výslužbě Bohuslav Jaroš zemřel 23. června 1996.