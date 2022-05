Na internetu dodržujte několik zásad. Jak zvolit hesla a nenaletět šmejdům?

Alena (64 let):

„Musíte si vymyslet složité heslo a pamatovat si ho jako básničku,“ říkali mi v bance. To je dobré, smála jsem se. Básničky mám náhodou moc ráda. Ty nejznámější jsem zamlada znala nazpaměť a ze spousty z nich vám doteď odrecituji prvních pár veršů. Než jsem si ho nedávno změnila, moje heslo do e-mailu bylo „selshlA0dAselbychb0“. Vypadá složitě, viďte. Zapamatovala jsem si ho ale hned. Není to nic jiného než první slabiky verše Za trochu lásky šel bych světa kraj od Vrchlického, tedy „šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý“. Jen jsem dala pryč háčky a čárky, všechna písmena „a“ jsou velká, protože jsem Alena, a místo písmen „o“ mám nuly. Teď už mám zase jiné heslo a podle trochu pozměněného vzoru. Možná byste v něm zase našli básničku, ale třeba taky písničku nebo název oblíbené knížky. Ale víc už vám neprozradím, tajemství je tajemství. S hesly je ta potíž, že by měla být dlouhá a složitá. Jenže pak je tu ještě druhá strana mince: jak si něco dlouhého a složitého má člověk zapamatovat? Zvlášť když s přibývajícím věkem nám paměť slouží čím dál hůř. Právě proto na ně paní Alena má svůj „básničkový“ systém. Zajímavá inspirace, ne?

První rada při vymýšlení hesla k bankovnímu účtu zní: nedávejte do něj nic, co se dá snadno odvodit. Třeba u čtyřmístného PIN na platební kartě to svádí zvolit si nějaký letopočet, tedy rok narození nebo svatby. To je ale velká chyba!