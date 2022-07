Lídr Plastiků si zahrál i v Bílém domě. Mejlu Hlavsu zastavila rakovina

Když Milan Hlavsa 5. ledna 2001 zemřel, zbraslavský kostel byl při obřadu tak našlapaný, že lidé stáli i na nádvoří. Byli mezi nimi i tehdejší ministr kultury Pavel Dostál a šéf Národní galerie Milan Knížák. Zakladatel, baskytarista a zpěvák skupiny Plastic People byl legendou pro široký okruh lidí včetně takových, kteří se jinak příliš „nemusí“. V dubnu 2000 mu lékaři našli zhoubný nádor na plicích. Podstoupil operaci. Ale na podzim se mu přitížilo, rakovina zasáhla mozek. Milan Mejla Hlavsa zemřel dva měsíce před padesátými narozeninami.

Hudba magická i mystická

Underground, jak byl znám od 60. let z Ameriky, byl zásadně proti establishmentu. Ten postoj přijali, či spíše sami instinktivně pěstovali ti, kteří underground zakládali u nás. Patřil k nim především kunsthistorik Ivan „Magor“ Jirous. Co ale znamená být proti establishmentu? V Americe to znamená být proti většinové společnosti. U nás za Husákovy normalizace to bylo jinak. Ne že by underground lahodil většině, ale cejch establishmentu příslušel menšině (rozuměj KSČ), ovládající společnost.