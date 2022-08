Povodňový deník Radky Kvačkové I.

Jednou z nejvýše zaplavených oblastí je pražská Kampa. Právě tam ve svém domě sledovala vzrůstající hladinu i Radka Kvačková, redaktorka LN, která se rozhodla v této nepravidelné rubrice podělit o své dojmy.

Ve skutečnosti jsem to čekala celý život, přesněji od okamžiku, kdy jsme se do malého domečku u malostranského Velkopřevorského mlýna nastěhovali. Můj dědeček byl poslední mlynář, který tu ve třicátých letech minulého, tedy dvacátého století působil. Z vyprávění jsem měla dojem, že to byl spíš boj s dluhy než s vodou. Porážka ale přišla z jiné strany než od věřitelů - od komunistů, kteří začátkem padesátých let mlýn zabrali (a dosud nevrátili). Naštěstí ne celý - obytnou část nám nechali.

Když nekouká žádný schod

Naneštěstí na ni ale převedli všechny dluhy na objektu ležící. Babička je splácela z minimální penze skoro do smrti i za bolševika, který užíval část budovy jako sklad Kovomatu, později jako loděnici a zařízení Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy a sportu.

Zbytek hypotéky jsem musela doplatit státu já, když jsme se s mužem v sedmdesátých letech rozhodli oddělit od objektu provizorní garáž a to, čemu jsme říkali babiččin kurník. Ano, hned vedle mlýna mívala babička ještě v šedesátých letech několik slepic. Sídlily v takové nízké zřícenině bez oken s popraskanou kamennou zdí. Tatínek tvrdil, že chtít něco takového rekonstruovat na bydlení je nesmysl, podobně mluvila i většina odborníků z oboru stavebnictví. Někteří ale naopak mínili, že jde přinejmenším o jedinečné místo.

Pět let jsme sbírali různá povolení, ale nakonec se přece jenom podařilo prosekat metrovými zdmi maličká okna, zadlužit se na dvacet let, přivést z náměstí elektřinu, plyn a prokopat přípojku k městské kanalizaci. Stěhovali jsme se v prosinci 1974. Byl to netypický prosinec. Teplo a déšť. Čertovka, která teče pod našimi okny, se asi o metr vzedmula.

Vždycky jsem tušila, že se člověk nemůže dívat na katastrofy pořád jenom v televizi z měkkého křesla. Někdy přijde řada i na něj, aby v takových šotech taky účinkoval.

Dělávala to často. Znala jsem ji dobře, vždyť jsem od malička bydlela u ní. Byl tu ale jeden zásadní rozdíl. Až do té doby jsem se na ní dívala z prvního poschodí obytné části mlýna. Teď okénkem v přízemí. Zdála se mi nová. Hrozivá. Celou noc jsem nespala v hrůze, že se kalná voda začne valit mezi rámy dovnitř. Tenkrát k tomu nedošlo. A až do letoška k tomu nedošlo ani celé další čtvrtstoletí, i když řeka hrozila mnohokrát.

Časem jsem se naučila vědět: Když jsou na protějším břehu, u někdejšího máchadla, vidět namísto osmi schodů jen dva, jako při naší první noci v domečku, ještě se nic neděje. Když nekouká žádný schod, je to horší. Jednou, začátkem osmdesátých let, stoupla asi metr nad schody. Zase jsem několik dní nespala, ale k nejhoršímu nedošlo. Spouštěla jsem tehdy každou chvíli z okna knoflík na niti místo olovnice a měřila. K parapetu chyběly skoro ještě dva metry.

„Zítra je třináctýho...“

To, co přišlo před několika dny, se zpočátku zdálo také poměrně nevinné. První vlna nebyla malá, ale my se cítili dost otužilí. Už bylo hůř, říkali jsme si.

První signál, že, situace je vážná, jsem zaslechla v sobotu dopoledne z rádia. „Budeme mít starosti,“ řekla meteoroložka. V neděli odpoledne jsem byla v redakci. Připravovala jsem rozhovor s Václavem Bělohradským, s nímž jsem dva dny před tím seděla u nás doma v atriu, když zpravodajci řešili, co dají na pondělí jako hlavní zprávu. Kolega, který mluvil s kýmsi z meteorologů, něco říkal svému šéfovi. Ten reagoval nahlas: „To je vono.“ Pro jistotu se ale ještě zeptal. „Fakt je to tak vážný?“ Za chvíli se vrátil z malé porady vedení: „Je to jasný, na jedničku děláme tu potopu.“

V pondělí už jsem nemohla v práci vydržet. Rychle jsem dokončila pár rozdělaných věcí a jela domů. S žaludkem jako kámen. Když jsem odcházela od svého pracovního stolu, ještě mne napadlo - a zejtra je napotvoru třináctýho.

Se švagrovou, která bydlí vedle, ale v prvním patře, jsme začaly nosit knihy, které máme u nás doma až k podlaze, z nejnižší přihrádky do podkroví našeho domečku. Když jsme zjistily, že je musíme napřed trochu vyluxovat, protože je na nich prach, samotným nám to přišlo k smíchu. Ale vyluxovaly jsme je.

Večer přijel syn s dívkou, kterou si má za pět dní brát, že nám pomůžou stěhovat. Začali, ale zprávy v televizi se večer zdály být poměrně optimistické. Kolem deváté odešli na pivo a já si vzala prášek na uklidnění. Tušila jsem, že bude dobré se na příští dny vyspat. Podařilo se mi usnout, ale kolem jedné slyším v domě ruch. „Co se děje?“ Děti slyšely po cestě domů do Košíř v autě podstatně dramatičtější zprávy, a tak se vrátily nosit dál. Ráno v šest už jsem slyšela tlampače a příkaz k evakuaci.

Opět jsem odmotala provázek a uvázala na jeho konec závaží. K parapetu chybělo metr dvacet. Odnosili jsme, co se dalo, a odjeli i k synovi na košířský kopec. Od té doby jsme byli odkázáni na televizi.

Voda sahá vysoko

Popravdě řečeno, předsevzala jsem si, že se dívat nebudu. Počkám, až to skončí a pak se podívám skutečnosti přímo do očí. Jenže to nešlo. Bylo nás v bytě sedm, všichni hltali obrazovku a vyhnout se tomu nedalo. Nejhorší způsob, jak se dozvídat o tragédii, je právě sledování televize. Je to jakoby vám pižlali díru do hlavy nikoliv na jeden ráz, ale s přestávkami na pokračování.

Voda stoupá a bude ještě hůř, ozývalo se každou chvíli. Ve středu odpoledne se mému bratrovi, který se běžně stará o mlýnské kolo u velkopřevorského mlýna, konečně podařilo dostat se na Karlův most a udělat tam odtud fotografii. Bylo zřejmé, že to, čeho jsem se celá ta léta obávala jako zlého snu, je tady. Voda sahá vysoko nad okna.

Nikdy jsem nechtěla dělat v domečku žádné větší rekonstrukce. Pořád jsem říkala: podlahové topení? Plovoucí podlaha? Ani nápad. Jak něco takovýho uděláme, určitě přijde velká voda a zničí to. Novou podlahu jsme tedy nedělali, zůstaly původní přilepené koberce. Ale před měsícem jsme už museli vyměnit kotel. Muž hned volal do servisu: „Lze vyčistit kotel po velké vodě? Ne, takže na odpis, říkáte.“

Bydlet v „Pražských Benátkách“, je romantické a hezké, zvlášť když má člověk kolem sebe rodinu. Vždycky jsem ale věděla, že to má svou Achillovu patu. Vždycky jsem taky tušila, že se člověk nemůže dívat na katastrofy pořád jenom v televizi z měkkého křesla. Někdy přijde řada i na něj, aby v takových šotech taky účinkoval. Teď účinkuju já. Přesněji my. Dceřin byt v přízemí obytné části mlýna dostal zásah také. Byl čerstvě rekonstruovaný.