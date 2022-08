Velkou část dne trávím hledáním klíčů, gumových rukavic i septonexu. Mezitím zajišťuju povolení stavařům

Povodňový deník Radky Kvačkové Jednou z nejvýše zaplavených oblastí je pražská Kampa. Právě tam ve svém domě sledovala vzrůstající hladinu i Radka Kvačková, redaktorka LN, která se rozhodla v této nepravidelné rubrice podělit o své dojmy. Všechny díly ČTĚTE ZDE.

S otloukáním omítky u nás pomáhají dva Ukrajinci. Jsou drobní, svalnatí a jedí málo. Když jim ale nabídnete trochu tvrdého alkoholu jako „dezinfekci“, pijí to jako vodu. Zřejmě vydrží hodně po všech stránkách. Jeden je prý Moldavan, aspoň to o něm tvrdí jeho ukrajinský kolega. Na Ukrajině musejí mít Moldavany za křehké, protože Ukrajinec občas pronese: „Nebyla by ještě trocha dezinfekce, on je kamarád Moldavan.“ Jakože náchylnější k nemocím.



Právě Ukrajinec není v Česku poprvé. Ve třiasedmdesátém kroutil základní službu v Šumperku. Jako vojín okupační armády. „Kam nás poslali, tam jsme museli,“ říká omluvně. Zvláštní je, že otloukal omítku v našem někdejším obýváku i jedenadvacátého srpna. Říkali jsme si s mužem: „Jak jsme je tehdy nechtěli, a jak je teď sháníme.“ Tedy ty tvrdě pracující Ukrajince a Moldavany.