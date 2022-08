Pod dlažbou se drželo jezírko blátivé vody. Sháněli jsme náplasti a očkování proti žloutence

Povodňový deník Radky Kvačkové Jednou z nejvýše zaplavených oblastí je pražská Kampa. Právě tam ve svém domě sledovala vzrůstající hladinu i Radka Kvačková, redaktorka LN, která se rozhodla v této nepravidelné rubrice podělit o své dojmy. Všechny díly ČTĚTE ZDE.

V neděli v poledne vypadala pražská Kampa jako v rozkvětu průmyslové revoluce. Před každým druhým nebo třetím domem řve generátor a některé přitom čoudí z komínů ne nepodobné starobylým lokomotivám. Do toho zvoní z kostelů zvony a na jinak téměř liduprázdné dlažbě posedávají sem tam malé skupinky zcela vyčerpaných lidí.

Projížděla jsem mezi tím vším na starém skládacím kole, co jsme ostříkali od bahna, a sháněla pro muže nějakou náplast na rozedřenou nohu. Ne že bychom někde náplasti neměli, přátelé už nám poslali, ale nenašly se. Jsou nejspíš v jedné z desítek igelitových tašek, co visí a leží všude kolem domu. Ale v které? Nejméně šest jich patří našim pomocníkům. Čtyři rusky mluvící platíme, další dva (česky mluvící) ne. To jsou pořád ještě dobrovolníci, které dosud nepřešel elán.