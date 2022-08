Povodeň století: Jako první udeřila Malše. Přečtěte si, jak o katastrofě před 20 lety psaly Lidovky

Zpráva z titulní strany: Jižní Čechy zalila voda. Ledenice se chystají na evakuaci Obyvatelé mnoha jihočeských obcí se od včerejška brání přívalům vody z řek a potoků rozvodněných v důsledku vytrvalého deště. Na celé řadě míst v kraji spadlo za jeden den od 70 do 100 milimetrů srážek. Až do výše padesáti centimetrů vystoupala včera ráno voda na návsi v Ledenicích na Českobudějovicku. „Pan starosta běhá každých deset minut k vyrovnávací nádrži, která může za chvíli přetéct,“ řekla LN jedna zaměstnankyně ledenické radnice. Podle ní budou muset záchranáři s největší pravděpodobností evakuovat minimálně část Ledenic. Obec, která leží v hlubokém údolí, zasáhly včera dopoledne dvě záplavové vlny. Voda zaplavila náves a zcela odřízla Ledenice od okolního světa. V podobné situaci se ocitly i další obce v jižních Čechách. Na řece Černé na Kaplicku a na Malši před Českými Budějovicemi platil včera odpoledne třetí stupeň povodňové aktivity, znamenající stav ohrožení. „Nejhorší situace je na Českobudějovicku a Českokrumlovsku, kde už zasedají protipovodňové komise,“ řekla LN mluvčí českobudějovického krajského úřadu Mária Ptáčková. Úřad po celý den sbíral informace z nejvíce ohrožených míst. Hasiči už ráno museli evakuovat některé turistické kempy a dětské tábory podél řek.



Část chatařů ale odmítala své chaty opustit. „Sedm rekreantů nejprve odmítlo opustit svou osadu v Borovnici. Odpoledne už ale sami volali telefonem o pomoc,“ řekl LN operační důstojník jihočeských hasičů. Záchranáři také zachránili život dvěma lidem, z toho jednomu malému chlapci, které proud strhl do řeky. Druhý stupeň povodňové aktivity na Vltavě vyhlásily úřady včera dokonce i v Českých Budějovicích, které velkými záplavami obvykle netrpí. Meteorologové přitom ještě včera večer předpokládali, že hladiny mnoha jihočeských řek mohou dále stoupat. Kromě rozvodněné Vltavy a Malše začala včera ohrožovat obyvatele i stoupající hladina Lužnice, Vydry na Modravě a Otavy v Sušici. Velká voda na jihu Čech však včera do večerních hodin nezpůsobila žádná vážná zranění ani oběti na životech. Majetkové škody ale záchranáři předběžně odhadují na několik milionů korun. Celá řada silnic také zůstala kvůli záplavám neprůjezdná a policie musela dopravu odklánět na jiné komunikace. „Déšť by měl v noci ustávat. Ve čtvrtek očekáváme zastavení srážek,“ řekla LN Kateřina Štěrbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Silná průtrž mračen zasáhla včera odpoledne také okolí Prahy. Zaplavila některé silnice a zatopila sklepy především v obcích v okrese Prahavýchod. Hasiči zasahovali v Říčanech, kde voda zaplavila likérku a spediční sklad. Přívaly vody zkomplikovaly situaci především v okolí Křenic, kde byla zcela uzavřena silnice do Nedvězí. Voda zde částečně zatopila 17 domů.