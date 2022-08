Jak záplavy poznamenají ekologii řek? Stav rybníků je časovaná mina, tvrdil před 20 lety předseda Rybářského sdružení

Události dne: Sportovní areál v pražské Stromovce je v troskách Zkáza atletických sportovišť ve Stromovce překonala i nejhorší obavy jejich správců. V hlavní budově dosáhla Vltava při kulminaci až do poloviny prvního patra. Vše pod touto úrovní je plné bahna. Zničená je i lékařská laboratoř a rehabilitační linka s příslušenstvím. Obzvlášť neradostný pohled se naskýtá na atletickou halu, chloubu celého areálu. Do provozu byla uvedena koncem roku 1996 a pro zimní přípravu atletů představovala jediné odpovídající zařízení v celé republice. Tradičně se zde konaly také halové šampionáty. Zaplaveny byly i balkony čnící vysoko nad klopeným dvousetmetrovým oválem. V hale jsou vylomená okna a ještě v pátek skrz ni proudila voda. Je otázkou, co povodeň udělala s dřevěnou konstrukcí. V lepším případě to vypadá na kompletní výměnu veškerého zařízení, horší variantou bude stržení haly. Podobně jsou na tom i další stavby. Metr nad první patro zaplavila stoletá voda víceúčelovou halu, kde poničila zápasnické žíněnky. V přízemí odnesly řádění rozbouřeného živlu tenisové kurty, kanceláře a obchod s potravinami. Ve vzpěračské hale je na odpis vše kromě činek, které snad půjdou vyčistit. Zdevastované jsou i šatny, byt správce a mobilní buňky. Ze sekretariátu PSK Olymp Praha zbyly jen obvodové zdi.