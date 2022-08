Mosty patří hlavně MHD, metro se čistí. Přečtěte si, jak o katastrofě před 20 lety psaly Lidovky

Zamezit ucpání centra města osobními automobily se snaží pražský magistrát. Autobusy městské hromadné dopravy mají v rámci opatření na magistrále vyčleněn zvláštní jízdní pruh. Většina pražských mostů bude i nadále otevřena pouze pro městskou hromadnou dopravu. Mluvčí magistrátu Martin Kupka to včera odůvodňoval hrozícím kolapsem dopravy v centru města. „Mosty jsou na tom dobře, jejich pád nehrozí. Pokud bychom je však otevřeli i pro auta, totálně by zkolabovala městská hromadná doprava, zejména tramvaje,“ vysvětloval včera.

Osobní automobily mohou Vltavu přejíždět pouze přes Hlávkův most, most Barikádníků a Barrandovský most. Pěšky se mohou Pražané dostat na druhý břeh například přes most Legií, Štefánikův nebo Hlávkův most. Úplně uzavřen bude zatím pro Pražany Libeňský most. V nejbližších dnech by měl být otevřen Karlův most. Magistrát také včera vyčlenil jeden ze tří pruhů na magistrále pouze pro autobusovou dopravu a pohotovostní vozy.

Metro by i v dalších dnech mělo jezdit po velmi omezených trasách. V případě trasy A to znamená od Náměstí Míru na Skalku. Na trase B dopravují cestující vlaky mezi zastávkami Nové Butovice - Zličín. Trasa C bude průjezdná mezi stanicemi Muzeum a Háje. Mezi Muzeem a Pražského povstání jezdí vlaky v delších intervalech.

Obnovení celého provozu metra lze čekat až za několik měsíců. Do týdne by mělo podle primátorova náměstka Martina Hejla jezdit ze Zličína na Smíchovské nádraží, nyní končí v Nových Butovicích. Ve stanici metra Nádraží Holešovice už dělníci odklízejí bahno. Dopravní podnik včera také začal odčerpávat vodu ze zatopených stanic Můstek a Staroměstská.

Nezastupitelnou funkci metra v pražské dopravě suplují autobusy a tramvaje. Jejich počet dopravní podnik výrazně posiluje. Jezdí také speciální autobusové linky X-C a X - B nazvané podle tras metra, které obsluhují. Nejvytíženější tak budou zřejmě tramvaje, které částečně kopírují trasu metra A, například 26 a 8. Od dnešního rána měla být zprovozněna tramvajová doprava z Palmovky přes Libeňský most směr Holešovická tržnice. Rovněž od úterý bude obnoven provoz i na tramvajové trati z Braníka do Modřan, řekl včera ředitel dopravních podniků Milan Houfek.

Nesjízdná je stále část pravobřežní komunikace od Národního divadla po Rudolfinum a část trati z Holešovic do Troje. „Jakmile se dozvíme, že statické posudky nábřežních zdí jsou v pořádku, v té chvíli provoz obnovíme,“ dodal Houfek.