Povodeň století: Malá apokalypsa. Jak zmizela z mapy půlka obce Metly

Události dne: Nejstarší most ve střední Evropě se ocitl pod vodou Přívaly vody ohrožovaly i jednu z nejvýznamnějších historických památek jižních Čech známý Kamenný most v Písku ze 13. století. Přes nejstarší dochovaný most v Čechách se v úterý valila kalná voda řeky Otavy a památka, stejně jako téměř celé historické jádro města, se ocitla téměř úplně pod hladinou. Nad ní vyčnívaly jen horní části soch. Na mostě se hromadily naplavené klády. Místní obyvatelé se obávali, že o svou památku úplně přijdou. „Situace je velice vážná,“ řekl písecký starosta Luboš Průša. „O stavu mostu toho moc nevíme - je celý pod vodou,“ dodal. Podle pracovnic píseckého infocentra hrozilo značné nebezpečí především barokním sochám z 18. století, které most zdobí. Někteří svědci tvrdili, že proud jednu z nich strhl z podstavce a odnesl pryč. Písek podle jeho starosty postihla minimálně pětisetletá voda. „Hladina Otavy je nyní (v úterý) nejméně dva metry nad normálem a momentálně nestoupá. V příštích hodinách ale očekáváme další postupnou kulminaci,“ řekl LN Průša.