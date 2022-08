Povodeň století: Na Můstku voda protrhla strop, nejméně voda poničila linku C

Vyboulené, rozbité dlaždice, bahno a tekoucí voda. Takový pohled se včera naskytl vedení pražského metra v přestupních prostorách stanice Můstek. Pracovníci metra totiž včera objevili novou cestu, kterou se při povodních dostala voda do trasy A. Strop na trase B ve stanici Můstek nevydržel obrovský tlak vzlínající vody, podlaha v přestupní chodbě na trasu A se prolomila a vzdula. Průlomem o délce zhruba 15 metrů pak proteklo značné množství vody do výše položené stanice na trase A.

„Je to zákonité a dalo se to očekávat. Ochranné uzávěry byly mezi trasami A a B zataženy a tlak vody musel zespodu někudy prorazit,“ konstatoval technický náměstek ředitele DP Metro Josef Němeček. Ten se byl spolu s novináři a televizními štáby osobně na vzniklou škodu podívat.

„Podle informací, které zatím máme, voda pronikla do kabelového kanálu a prolomila podlahu v průchodu. Zatím nevíme, jestli byla podlaha poškozena jen na tomto jednom místě, nebo i dál, protože tam se naši zaměstnanci ještě nedostali,“ řekl Němeček.

Destrukci podlahy podle Němečka napomohla skutečnost, že voda nemohla proniknout přes hermeticky uzavřená protiatomová vrata. Hydrostatický tlak proto postupně narůstal, až jej nevydržela chodba. „Něco takového se dalo předpokládat. Jak jinak by se voda do stanice na trase A dostala, když vrata byla včas a správně uzavřena. Byl to zákonitý jev,“ uvedl Němeček.

Němeček se domnívá, že pokud by vrata uzavřena nebyla, přestupní stanice by nejspíš destrukci unikla. „Ze zahraničí víme, že někde to tak při záplavách dělají. Pokud nemají v podzemí umístěny technologie, prostě vodě nechají volnou cestu, aby nic nezničila,“ podotkl Němeček. Pražské metro však technologické zázemí v podzemí má.

Na zborcení některých částí stavby metra nemá podle něj nikdo vinu, nebylo mu možné zabránit. Kdyby byly uzávěry otevřeny, voda by s největší pravděpodobností zatopila jednotlivé stanice, a tomu se chtěli správci metra vyhnout.

Zborcení podlahy na přestupní stanici by nemělo mít žádné velké důsledky pro celkovou výši škod. Podle Němečka nebude mít ani vliv na prodloužení oprav. „Místo předběžně prohlédl statik a nezjistil narušení stavby. Zatím jde jen o podlahu,“ prohlásil.

Zničená podlaha na Můstku je už druhým místem v metru, kde došlo tlakem vody k prolomení zdiva. První objevili zaměstnanci metra ve stanici Palmovka, kde tlak vody vytrhl ze zdi protipovodňová vrata.

Nejlepší situace je na trase C. „Není tam voda, takže opravné práce mohou probíhat rychle. Předpokládám, že budou skončeny do konce září,“ poznamenal Němeček.

Vedení metra se v minulých dnech sešlo s ruskými odborníky, kteří se podíleli na stavbě pražského metra. Ti byli podle vyjádření Němečka stavem metra velmi znepokojeni, zejména tím, že ochranný systém jimi navržený dramaticky selhal. „Uvědomili si, že musí přehodnotit funkčnost ochranného systému metra i v Moskvě, které je postaveno stejně,“ podotkl Němeček.

Ruští odborníci nabídli českému metru pomoc. Kromě náhradních dílů a opravy eskalátorů ruské výroby také několik odborných pracovníků.