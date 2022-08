Turisté byli zděšení. Po povodni století se lidé báli jezdit do Česka

Strach z epidemie, možnost dalších záplav a uzavřené památky. Počet zahraničních turistů v Česku se snížil asi o sedmdesát procent, k tomu je nutné přičíst poškozené hotely a restaurace. Domácí cestovní ruch se z toho bude nějaký čas vzpamatovávat.

Čeští hoteliéři a restauratéři, kterým stoletá voda vzala živnost, se vzpamatovávají z poškození svého majetku. Reportáže, které běží v zahraničních médiích, navíc budí obavy u turistů, jichž do Česka přijíždí stále méně. Letošní povodně tak vyjdou tuzemské podnikatele v cestovním ruchu draze. Zaznamenají jednak přímé škody, ale především nižší zisky.

„Na srpen a září odhadujeme asi sedmdesát procent odřeknutých pobytů. To se celkem podstatně odrazí na našich tržbách,“ říká Martina Baumruková z cestovní kanceláře OK Tours, která se orientuje na příjezdovou turistiku. Podle ní se cizinci nejvíc bojí epidemií, které by se v záplavami postižených oblastech mohly vyskytnout.

„Turisté jsou nyní mírně zděšeni situací v Česku a odříkají pobyty. Kongresy jsou zatím překládány na říjen. Obnova příjezdové turistiky na stejnou úroveň jako před záplavami bude pravděpodobně trvat do jara,“ domnívá se Tereza Urbánková, mluvčí pražského hotelu Hilton. Ten je v současné době uzavřen a otevře až koncem září. „Škody na majetku i ztráty zisku nám má uhradit pojišťovna. Likvidátoři zatím odhadují, že škody půjdou do desítek milionů dolarů. Máme zaplavené garáže, zničený generátor a prádelnu, hotel se bude muset celý čistit,“ dodala Urbánková.

Nízkou poptávkou turistů nejsou postiženy jen hotely, restaurace a cestovky v Praze, ale i v dalších oblastech Česka. „Po záplavách nám turisté odříkali rezervace na konec srpna a začátek září. Od půlky září by žádné změny neměly nastat. Strach lidí jezdit do Česka se určitě odrazí na tržbách,“ poznamenala Iva Rubnerová z hotelu Růže v Českém Krumlově.

Obnova domácího cestovního ruchu tak bude trvat delší dobu. „Celkové škody cestovního ruchu zatím sčítáme. Nyní se snažíme zmírnit zprávy v zahraničním tisku o situaci v České republice,“ sdělil mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Dimun. Podle něj bylo na podporu cestovního ruchu letos vyčleněno 110 milionů korun, a to zejména na programy v oblasti lázeňství. Padesát milionů korun již bylo svázáno s jednotlivými projekty, ale 60 milionů bylo přesměrováno na podpůrné programy v postižených oblastech. „Příští rok plánujeme program podpory cestovního ruchu rozšířit,“ dodal Dimun.