Povodeň století: „Asi v pět ráno nás vzbudily houkačky.“ Reportáž z evakuace zaplavených pražských domů

Desetitisíce obyvatel postižených území včera zažívaly poprvé v životě zkušenost evakuace. Se strachem a depresemi včera bojovali i vystěhovaní občané pražského Starého města. Jindřišká ulice, dvě hodiny po středečním poledni, třída 3. B zdejší základní školy. Místnost je už osm a půl hodiny provizorním domovem i pro manžele Vladykovy z nedaleké Rybné ulice. „Věřím tomu, že se ještě dnes vrátím,“ kyne rukou směrem ke svému domovu dvaasedmdesátiletý Jiří Vladyka. Jeho o rok mladší žena Dagmar chová v náručí dlouhorstého jezevčíka Fina. „Asi v pět ráno nás vzbudily houkačky. O půl hodiny později už tloukli na dveře,“ popisuje starší paní záchrannou akci. „Nejdřív jsem jim říkala, že nikam nepůjdeme, protože jsme v pátém patře,“ vzpomíná babička několika vnuků, která si ještě před příchodem velké vody stihla nakoupit zásobu potravin.

„Teď se mi to kazí v mrazáku,“ stýská si paní Dagmar. Vzápětí dodává, že „chlapci od armády“ se k evakuovaným lidem chovají „moc dobře“.

Manželé Vladykovi chtěli najít útočiště u příbuzných, všechny ale voda odřízla od života. „My jsme chtěli k synovi, ale ten je teď na kopci na Zbraslavi,“ vysvětluje Jiří Vladyka.

„Já jsem nic takového nezažila, leda za války, když jsem byla v Německu jako nuceně nasazená, ale to byla jiná katastrofa než přírodní,“ přidává se k Vladykovým jejich sousedka z Benediktské ulice, paní Černá, která s poměrně spokojeným výrazem pokuřuje před školou. Ani manželé Vladykovi navzdory extrémní situaci nepropadají beznaději.

Škola v Jindřišské nabídla azyl starým lidem, nepohyblivým a nemocným. Chodbami probíhá asi čtyřicetiletá žena. „Já hledám maminku, nevím, do které školy ji odvezli,“ vysvětluje. Její matka mezi evakuovanými není. „Zkuste ještě Vodičkovu,“ radí jedna z patnácti dobrovolnic.

O pár set metrů dál je centrum v základní škole ve Vodičkově ulici. Sem novináři nemají přístup. „Nezlobte se, ale dovnitř nesmíte, jsou tam staří lidé, a těm určitě nebudou vaše otázky příjemné,“ zůstává nekomromisní dobrovolík u vchodu. Evakuovaným, zvláště starším lidem, tady pomáhá desítka vojáků z Dejvic.

Na Uhelném trhu statečně stoupá do schodů školní budovy Marie Samuelová. „Tak jsem se vám přišla přihlásit,“ oznamuje. Pro téměř osmdesátiletou ženu musí evakuace znamenat velký zásah do jinak poklidného života. Přesto nevypadá, stejně jako manželé Vladykovi, že by situaci nezvládala. „Šla jsem si jen nakoupit a už mě vedla policie. Domů jsem se už nesměla vrátit a poslali mě sem,“ vypráví stařenka.

Mezi lidi, které evakuace postihla, se dostala náhodou. Televizi ani rádio nemá, noviny čte jen občas. V pondělí v noci sice slyšela sirény, ale nepřikládala jim pozornost. „Turisté, auta, klaksony a hudba vás naučí nevnímat hluk z venku,“ vysvětlovala.

Přesto, že od své babičky slyšela o hrůzách povodně v roce 1890, velké vody se nebojí. „Strach nemám. On je to stejně jen humbuk, aby se z naší čtvrti odstěhovaly všechny podniky,“ předkládá originální vysvětlení paní Samuelová. „Nemám už nikoho, kdo by se o mě postaral, ale přežila bych doma, přežiju to i tady,“ tvrdí s dojemným odhodláním stará žena.