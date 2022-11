„Dosť bolo Havla!“ Zvědavý prezident málem dostal na budku na demonstraci v Bratislavě

Seriál

Když byl 13. října 1990 na sněmu OF v Praze Václav Klaus zvolen předsedou OF, ihned přistoupil k přestavbě hnutí na pravicovou politickou stranu. Sněm OF konaný 12. a 13. ledna 1991 v pražské Hostivaři schválil usnesení o přeměně hnutí v politickou stranu s individuálním členstvím vylučujícím současně členství v jiné straně; 23. února 1991 se pak v Praze uskutečnil poslední republikový sněm OF, který hroutící se subjekt rozdělil na dvě části.