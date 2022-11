Češi upřeli po revoluci hlavní pozornost na federální vládu. l Slováci víc řešili orgány národní

Rozpad Československa Seriál Rozpad Československa k 30. výročí rozdělení republiky mapuje události před 30 lety a připomíná málo známá fakta. Autor seriálu, historik Jan Rychlík – mimochodem přímý účastník tehdejších vrcholných státoprávních jednání - nás provede bouřlivým obdobím začátku 90. let, jež vedlo k rozpadu společného státu Čechů a Slováků.

Teprve koncem listopadu dostala spolupráce OF a VPN konkrétnější podobu. Do Prahy přijel slovenský katolický aktivista, právník Ján Čarnogurský, čerstvě propuštěný z vyšetřovací vazby.

Spolu s Václavem Havlem a delegací OF předložili 28. listopadu Adamcovi požadavky: na demisi kabinetu, zrušení vedoucí úlohy KSČ v ústavě, zrušení cenzury, odchodu zprofanovaných politiků včetně Husáka, zrušení Lidových milicí a sestavení nové, koaliční vlády. Pokud by požadavky splněny nebyly, pohrozila delegace novou generální stávkou (první proběhla den před tím, 27. listopadu).

Následující den se uskutečnilo jednání mezi VPN a OF. Za VPN se ho zúčastnili Milan Kňažko, Ján Budaj, Vladimír Ondruš, Miroslav Kusý, Peter Zajac a Martin Bútora. OF a VPN se dohodly na úzké spolupráci, přičemž vydaly prohlášení, že se vzájemně respektují jako reprezentanti českého a slovenského občanského hnutí v příslušné republice. Za společný cíl byla prohlášena demokratická česko-slovenská federace, kde by žili v přátelství Češi a Slováci i ostatní národy a národnosti.