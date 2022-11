Trojfederace neměla naději uspět. S moravskou kartou však občas hrála česká i slovenská strana

Rozpad Československa Seriál Rozpad Československa k 30. výročí rozdělení republiky mapuje události před 30 lety a připomíná málo známá fakta. Autor seriálu, historik Jan Rychlík – mimochodem přímý účastník tehdejších vrcholných státoprávních jednání - nás provede bouřlivým obdobím začátku 90. let, jež vedlo k rozpadu společného státu Čechů a Slováků.

Sněm SMS se 1. dubna 1990 v Kroměříži rozhodl přetvořit v novou organizaci s názvem „Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko“ (HSD-SMS) a vystoupit samostatně ve volbách. Zároveň přijal deklaraci požadující vytvoření samosprávných celků, tj. zemí Čech, Moravy se Slezskem a Slovenska (s jejich národními či etnickými pospolitostmi), sjednocených ve společný československý stát na spolkovém principu.

V červnových volbách 1990 se moravisté dostali do ČNR i do FS. HSD-SMS dokonce vstoupilo do české vlády Petra Pitharta, kde získalo ministerstvo kontroly, což byl vrchol úspěchu. Strana však záhy nebyla spokojená s politikou OF ve věci Moravy, a tak již 20. října 1990 na druhém sněmu v Kroměříži jednala o odchodu z vlády a navíc žádala urychlené přijetí zákona o zemském zřízení.