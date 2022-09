Příspěvek i na pomůcky či stavební práce. Kde zažádat o pomoc, když pečujete o nemocného seniora?

„Kdo má tatínka, který ještě v devadesáti jezdil na kole a tiše odešel po týdenním lehkém stonání, většinou neporozumí, proč se jeho kdysi veselí přátelé změnili. Proč jsou z nich neustále si na únavu stěžující negativisticky naladění pesimisté, kterým se každý radši vyhne, protože vysávají energii,“ doplňuje zakladatelka odlehčovací služby, která se na základě své praxe výrazně angažuje v osvětě na podporu pečujících.

Průzkumy ukazují, že to s českou bezcitností vůči seniorům není tak zlé, jak se někdy prezentuje. Až 85 procent lidí by se o své rodiče a prarodiče postaralo rádo, a to nikoliv jen kvůli formální povinnosti.