Jdu si koupit palcát do Tuzexu. Pro „divná“ slova nemusíme až k husitům, proč některé výrazy z jazyka mizejí?

Bude to už pár let, co Michal Tučný zpíval: „Sním o konci století, kdy nikdo neví, co je chvat a shon. A dětem líčí babička, jak vypadala elpíčka a co byl vlastně starý gramofon.“

Nedávno tento typ nosiče zažil nebývalý comeback (další cizí slovo), a tak dneska možná i děti vědí, jak „vypadala elpíčka“, byť často jim říkají spíš „vinyl“ nebo „vinylová deska“. Ale nemusí chybět málo a milé elpíčko se může brzy stát historismem – tedy slovem či slovním spojením označujícím již zaniklé jevy, spjaté s minulostí.