Neexistuje trvalá nesvéprávnost. Soud smí omezit práva jedince pouze na tři roky, výjimečně o dva déle

Jana (79)

Lékaři jí před nedávnem potvrdili to, co víceméně nějaký čas sama tušila – – že trpí Alzheimerovou chorobou. Paní Jana i v tak pro ni tíživé chvíli našla sílu řešit praktické dopady nově vzniklé a nemilé situace. Rozhodla se co nejdříve sepsat závěť a také začala přemýšlet, koho vyzve, aby za ni třeba jednal s úřady, nebude-li toho v budoucnu sama schopna. Dobře že se paní Jana s předstihem stará. Pokud se totiž jednou ukáže, že skutečně potřebuje k sobě opatrovníka, soud bude v prvé řadě muset brát ohled na její přání.

CO VÁS ČEKÁ V SERIÁLU PENÍZE V DŮCHODU Příprava na důchod (29.4.) Spoříme v důchodu (30. 4.) Účet na internetu a v mobilu + půjčky v penzi (2. 5.) Šmejdi na internetu + obrana před podvodnými telefonáty (3. 5.) Jak se zorientovat v systému sociální pomoci (4. 5.) Práce v penzi + Diskriminace seniorů na pracovním trhu (5. 5.) Dluhová past v penzi ( 6. 5.) Insolvence a oddlužení v seniorském věku (7. 5.) Opatrovnictví – kdo se stará o nemocného seniora (9. 5.) Osobní údaje ve zdravotnictví – kdo smí znát seniorův stav (10. 5) Dědictví, kdo má na co nárok po seniorovi (11. 5.) Závěť a darování (12. 5)

Předně – o jmenování opatrovníka rozhoduje okresní soud. A to v místě bydliště osoby, jíž se pomoc týká a které se právnickým jazykem říká opatrovanec. Soud jmenuje opatrovníka zpravidla tomu, koho omezil ve svéprávnosti, či tomu člověku, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv.