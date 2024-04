Nemovitosti, umění, drahé kovy nebo kryptoměny? I to jsou cesty k penězům, některé jsou ale trnitější než jiné

Jak již v seriálu zaznělo, slovo jistota do investičního světa nepatří a základem je naučit se tzv. odložené spotřebě.

Odkládat svou spotřebu a v průběhu času peníze zhodnotit tak, aby neztrácely na své hodnotě, lze nejen pomocí tradičních investičních nástrojů typu DPS nebo nejrůznějších fondů či dluhopisů, ale i investicemi do méně častých prostředků – do nemovitostí, do umění, ale i do knih či kryptoměn.

V tom, co všechno lze doporučit, se oslovení odborníci sice neshodnou, shodnou se však na dvou bodech: že peníze na důchod určitě nepatří na spořicí účty a že je třeba být opatrný ve vztahu ke kryptoměnám.

Ty jsou totiž velmi rizikové a nikdo by neměl vkládat všechny své prostředky jen do nich, měly by být maximálně pomyslnou třešničkou na dortu.