Století ČSR: Jak Masaryk překreslil střed Evropy. Od blahobytu k velké válce a vzniku republiky

Seriál

V časovém sledu vám každý den společně s renomovanými historiky nastíníme zásadní okamžiky moderní české a slovenské historie: zrod masarykovské republiky na troskách rozpadlé monarchie v říjnu 1918, tíživé dny mnichovské zrady o dvacet let později, válečnou dobu protektorátu a posléze stalinské represe let padesátých, éru „pražského jara“, tedy politického tání konce šedesátých let, šedivý čas husákovské normalizace let sedmdesátých a s ní spojené represe proti „nepřátelům režimu“ a samozřejmě sametovou revoluci z listopadu 1989, jež pohřbila čtyřicet let komunistické diktatury v této zemi…