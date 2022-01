Peníze protékají kohoutkem. Proč se v bytě místo na zhasínání soustředit na spotřebu vody?

Spotřeba teplé vody se dá snížit i bez vlivu na komfort. Investice pak dokážou přinést úspory do budoucna.

Pro lepší představu, kolik energie teplá voda potřebuje, postačí jednoduchý postup: ohřát si vodu do vany v rychlovarné konvici. Bude jich potřeba strašně moc a celé to bude trvat nekonečně dlouho. U teplé vody bude vždy potřeba elektřina, plyn nebo teplo z kotle. A to vše při každém pootočení kohoutku s teplou vodou. Vana, sprcha nebo i mytí nádobí pod tekoucí vodou stojí víc peněz, než se na první pohled zdá.