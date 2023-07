Baroko v rozkvetlé zahradě. Na zámku Nebílovy můžete přivonět k asi 60 druhům růží

Kastelán Milan Fiala říká, že v Nebílovech budou mít nejkrásnější barokní zahradu na západ od Prahy. Pro nás to je zajímavé srovnání po návštěvě Vrchnostenské zahrady na Pernštejně, kterou jsme se toulali v pondělí; ta by si zase mohla vysloužit titul nejkrásnější zahrady východně od Prahy. Ale teď zpět do Nebílov.

Pokud nemáte Plzeňsko proježděné a prochozené křížem krážem, o Nebílovech možná čtete poprvé. Zámek stojí stranou hlavních silnic, schovaný v údolí uprostřed stejnojmenné vesnice. Na místě staré renesanční vodní tvrze si ho v letech 1706 až 1719 nechal postavit hrabě Adam Jindřich ze Steinau, císařský generál a vítěz nad Turky od Nových Zámků. I když se starý válečník své rezidence na důchod nedočkal (zemřel už v roce 1712) a jeho dědicové i další majitelé panství se potýkali s řadou problémů, vy poznáte Nebílovy jako půvabné venkovské sídlo, kde budete mít na růžích ustláno. Doslova.