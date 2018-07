Šest hodin výslechu kvůli přítelkyni nebo masturbaci. Mormoni vyzývají církev k zákazu sexuálních pohovorů s dětmi

LONDÝN/PRAHA Mormonská církev, oficiálně známá jako Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, má více než 15 milionů členů, přičemž ve Spojených státech je čtvrtou největší církví. Svým členům zakazuje sex mimo manželství, pornografii a masturbaci. „Dotkl ses jí? Udělal si jí orgasmus?“ ptá se běžně biskup chlapců během každoročních rozhovorů. Nyní současní i bývalí mormoni vyzývají k ukončení těchto sexuálních otázek mířící dokonce i na osmileté děti.

„Učí nás, že masturbace je téměř srovnatelná s vraždou. Cítil jsem se jako sexuální delikvent nebo úchyl, protože to dělám,“ řekl David Sheppard v televizním pořadu BBC Victoria Derbyshire.

Dvacetisedmiletý Sheppard z Londýna byl vychován v mormonském kostele a od 12 let byl pravidelně dotazován biskupem v intimním rozhovoru známém jako „pohovor o hodnosti“.

Pohovory o hodnosti jsou podle církve určeny k duchovní přípravě dětí či teenagerů a rovněž zajišťují dodržování přikázání. Často začínají kolem osmých narozenin, kdy je dítě pokřtěno Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Tyto rozhovory by měly být prováděny alespoň jednou za rok do dospělosti. Sexuální otázky jsou součástí zejména „zákonu čistoty“, ačkoliv někteří biskupové se mohou rozhodnout, že nebudou klást otázky o sexu. Ovšem rozhodnutí je na biskupovi, ne na dítěti.

Masturbace jako projev satanismu

Mormonská církev vštěpuje mládeži již od 12 let myšlenku, že líbání je nepřípustné, mít rád dívku a dotýkat se jí je špatné. Masturbaci a pornografii církev považuje za satanské jevy. V návaznosti na tyto přikázání církev varuje, že odsoudí jakékoli nevhodné chování bez ohledu na to, kde nebo kdy k němu dojde. David Sheppard přiznává, že ve věku od 16 do 19 let měl pár přítelkyň, s nimiž měl důvěrné vztahy bez sexu.

„Rozhodl jsem se to přiznat a vyústilo to v šest hodin výslechu,“ dodává. Biskupové se ho ptali, jestliže se dívek dotýkal či jim přivodil orgasmus. „V jednom okamžiku jsem se během rozhovoru cítil velmi zle a požádal jsem, zda-li mohu odejít na toaletu, ale biskup mi to nedovolil,“ vzpomíná Sheppard. Přiznává, že při rozhovoru měl pocit, že nad sebou zcela ztrácí kontrolu.

Rozhovory probíhají o samotě se starším biskupem v uzavřené místnosti, pokud dítě nepožádá o přítomnost třetí osoby. „Jako osobnost byl biskup dobrý člověk. Jenom dělal to, co mu bylo řečeno, ale myslím, že dítě by mělo souhlasit s rozhovory a mělo by mít někoho jiného v místnosti,“ říká Sheppard.

„Biskupové nejsou dokonce ani trénováni, aby dělali takové věci,“ dodává. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů popírá: „Místní církevní představitelé jsou opatřeni instrukcemi týkající se rozhovorů s mládeží.“ Uvádí, že starostlivý a odpovědný duchovní vůdce hraje významnou roli ve vývoji mladého člověka, jelikož posiluje učení rodičů a nabízí duchovní vedení.

Pocit viny kvůli polibku

Avšak k názoru, že by tyto intimní rozhovory měly být zrušeny se přidávají i stávající mormoni. Stephen Blomfield, jehož otec byl biskup a on sám je stále členem mormonské církve, také vyzývá k tomu, aby každoroční pohovory byly zakázány.

„Některé rozhovory byly pro mne trapné a stresující, měl jsem obrovský pocit viny, protože jsem dříve políbil dívku,“ říká. Nicméně dodává, že jak nepříjemné jsou otázky během rozhovorů, závisí na biskupovi.

„Někteří se mě zeptali na opravdu vtíravé intimní otázky, zatímco jiní čekali, až se sami přiznáme,“ říká. Blomfield má nyní vlastní děti a nepřeje si, aby byly nuceni k rozhovoru s biskupy.

„Pokud bude církev chtít s mými dětmi vést rozhovor, musí se mě dovolit a ujistit se, že budu u rozhovoru přítomen,“ informoval Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů . „Jsem toho názoru, že rozhovory by měly být plně vyřazeny,“ stojí si za svým stávající mormon.