Své oběti kousal, tajemství si sexuální maniak odnesl do hrobu. Bostonského škrtiče usvědčila až DNA

BOSTON/PRAHA Bostonský škrtič měl na začátku 60. let na svědomí 13 znásilněných, zavražděných a znetvořených žen. Desetiletí neeexistovaly přímé důkazy, které by Alberta DeSalva se zločiny spojily. Až v roce 2013 se díky analýze DNA povedlo 40 let mrtvého muže usvědčit.

