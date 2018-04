ZVĚŘINA: Šestihlavý spasitel. Nejsilnější stranu nelze vymyslet ve sněmovně

Myšlenka Pavla Bělobrádka na šestihlavou koalici zabraňující tomu, aby Babiš byl premiérem, přežila prvních 24 hodin, proto se jí musíme alespoň chvilku vážně zabývat. Je to vlastně koalice šest plus jedna, protože panem Bělobrádkem koncipovaná „většina“ 85 hlasů by hned poté, co se shodne na vládě, měla jednat s hnutím ANO o podpoře, jinak totiž ve sněmovně nedá dohromady skutečnou většinu.

Proč by uskupení ODS, Piráti, ČSSD, KDU, Starostové a TOP 09 mělo spoléhat na podporu hnutí ANO? Inu proto, že jim už nikdo jiný nezbývá, všichni ostatní jsou nedemokratičtí. A vlastně i to ANO je nedemokratické, ale kdyby podrželo zmíněné demokraty, možná by chviličku bylo demokratické. Mohlo by být jistě zábavné slyšet vytáčky například TOP 09, která vždy důsledně vylučovala jakoukoli spolupráci s ANO, na téma naše společná vláda. Pak přichází asi nejtěžší okamžik, a to přesvědčit prezidenta Zemana, aby pověřil sestavením vlády pana Bělobrádka, případně nějakého jeho nejlepšího kamaráda. Zbytek už je pouhá legrace, všichni víme, jak u nás v minulosti fungovaly koalice tří- a vícečlenné, to by v tom byl čert, abychom se nepobavili se sedmičlennou.



Otázka, která stále visí ve vzduchu, je následující: Co by z tohoto aranžmá měla ODS či Piráti nebo ANO? Všechny tři zmiňované strany by jen utrpěly, nejvíc asi ODS, tu by pan Bělobrádek takříkajíc stáhl preferencemi na svou úroveň. A proč by do tohoto svazku mělo vstupovat ANO v subalterním postavení? Aby získalo pochvalu od pana Kalouska s Bělobrádkem? Pavel Bělobrádek žádnou vládu nesestaví, jen se oddává dennímu snění.