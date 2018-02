Šestnáct afrických migrantů se utopilo mezi Marokem a Španělskem

NADOR/MAROKO Těla 16 afrických migrantů vylovila v sobotu marocká pobřežní stráž ve vodách mezi Marokem a španělskou severoafrickou enklávou Melilla. Lidé zahynuli zřejmě při pokusu dostat se do Evropy. Patnáct jich pocházelo ze subsaharské Afriky, jeden byl občanem Maroka, mezi mrtvými jsou tři ženy, řekl agentuře AFP patolog z márnice v marockém městě Nador, kde se těla nyní nacházejí.

Migranty objevila posádka španělského trajektu Soroya, která upozornila pobřežní stráže obou zemí. Původně se mělo za to, že těl je dvacet. Okolí pročesávala ještě v neděli ráno španělská helikoptéra civilní obrany a marocké hlídky, uvedla melillská prefektura. Jedno další objevené tělo bylo podle ní převezeno do Melilly.



Podle nejnovější bilance Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) je Španělsko po Itálii nejdůležitější vstupní bránou pro uprchlíky mířící do Evropy přes moře. Od začátku roku na španělské území dorazilo 1279 migrantů, do Itálie 4256 migrantů. Bez započtení sobotního nálezu se jich od začátku roku na cestě 243 ztratilo nebo zahynulo.

Loni připlulo nejvíce migrantů do Itálie a do Řecka; Španělsko bylo na třetím místě. Celkem se v uplynulém roce počet migrantů, kteří do Evropy připluli jižní cestou, v porovnání s rokem 2016 ztrojnásobil na 22 900, uvádí unijní agentura pro ochranu vnějších hranic Frontex.