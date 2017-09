Sestra Čecha zabitého v Londýně dala stížnost do Štrasburku, Česko ji podpoří

PRAHA Právní zástupci sestry Čecha, jenž byl loni v září zabit v Londýně, podali stížnost k Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Uvedla to v úterý televize Prima. Chtějí zvrátit rozsudek britského soudu, který v dubnu vynesl nad mužem obviněným z vraždy osvobozující verdikt.

Pokud soud stížnost přijme, Česká republika sestru oběti podpoří, řekla mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.



„V tuto chvíli budeme čekat, zda ta stížnost bude Evropským soudem pro lidská práva přijata,“ uvedla mluvčí. Podle Primy to může trvat týdny, ale i měsíce. Česko je připraveno příbuznou podpořit, musí to udělat vládní zmocněnec pro Českou republiku, dodala Valentová. V intervenci chce zmocněnec například poukázat na to, že nebylo dodrženo právo na spravedlivý soud. Například porota, která rozhodla o nevině, nemá žádný předpis, aby zdůvodnila své rozhodnutí, připomněla Prima.

Zaorálek: Česko se s rozhodnutím nehodlá smířit

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) už v dubnu uvedl, že Česko se s rozhodnutím britského soudu nehodlá smířit a udělá vše pro to, aby bylo dosaženo spravedlnosti.

„Evropský soud pro lidská práva jediný může nařídit nové projednání. To je dnes jediná instance, která přichází v úvahu a která je podle mě schopná zjednat tu spravedlnost, po které musí každý normální člověk volat,“ řekl tehdy Zaorálek.

Případ se stal loni v září. Devětadvacetiletý Raymond Sculley na Čecha, který žil v Británii řadu let, zaútočil podle záběrů bezpečnostní kamery řetězem s bezpečnostním zámkem na kolo a zasadil mu několik ran do hlavy. Pak nad svou obětí stál a podle svědků ležícímu muži řekl: „Podívej, cos mě donutil udělat.“ Čech podle pitvy zemřel v důsledku silného krvácení. Pachatel, který nebyl uznán vinným ani z úmyslného zabití, se hájil tím, že jednal v sebeobraně.