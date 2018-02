Sestra diktátora Kim Čong-una je těhotná, píší korejská média

PCHJONGJANG/PRAHA Kim Jo-čong, sestra severokorejského diktátora Kim Čong-una, je podle médií těhotná. V jiném stavu byla vůdcova sestra již během návštěvy Jižní Koreje, kterou absolvovala začátkem tohoto měsíce.

S těhotenstvím se prý Jo-čong svěřila jihokorejským státníkům poté, co se jí udělalo zle během třídenní návštěvy. O těhotenství jako první informoval deník Korea Herald s odkazem na nejmenované zdroje.



Podle nepotvrzených zpráv Jo-čong porodila první dítě v roce 2015. Nejsou však dostupné žádné fotografie, ani detaily ohledně dítěte. Žena, která stojí za kultem osobnosti Kim Čong-una, byla v rámci severokorejského totalitního režimu prakticky nevýznamnou osobou do loňského roku. Tehdy se stala členkou stranického politbyra a získala moc.

Stejně jako není mnoho informací o dětech Kim Jo-čong, nelze toho moc zjistit ani o dětech samotného severokorejského vůdce. Ten může mít podle neoficiálních informací až tři děti. Veřejnosti je známé pouze jméno druhé dcery Kim Ču-e, kterou má Kim Čong-un s bývalou zpěvačkou Ri Sol-ju.

Kim Jo-čong navštívila Jižní Koreu jako součást severokorejské olympijské delegace ve dnech 9.-11. února. Jako jeden z čestných hostů se účastnila zahájení her a společně s předsedou severokorejského parlamentu se setkala s jihokorejskými státníky. Byla to ona, kdo pozval jihokorejského prezidenta Mu Če-ina na jednání do Pchjongjangu s Kim Čong-unem.

Mozek propagandy

Jo-čong vede stranickou propagandu již od roku 2014. Stranický odbor propagandy a agitace vedla jako viceprezidentka a začala vytvářet kult osobnosti kolem svého bratra, kterého začala ve státních médiích prezentovat jako benevolentního a přístupného vůdce.

Podle zákulisních informací to měla být právě sestra Kim Čong-una, kdo vymyslel pravidelné návštěvy lídra v zábavních parcích, školách a domovech obyčejných lidí. Měla také stát za přátelstvím mezi vůdcem a bývalou basketbalovou hvězdou Dennisem Rodmanem.

Začátkem roku 2015 se Jo-čong vdala za Čou Songa, syna stranického místopředsedy, a v květnu toho roku měla porodit dítě. Samotná Jo-čong figuruje na černé listině Spojených států za „hrubé porušení lidských práv“.

Kim Čong-un má podle neoficiálních zdrojů ještě dva sourozence. Staršího bratra Kim Čong-čchola a nevlastní sestru Kim Sul-song. Jeho nejstarší nevlastní bratr Kim Čong-nam byl v zavražděn před rokem v Malajsii.