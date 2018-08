Šestý díl Mission Impossible trhá rekordy, za víkend vydělal přes šedesát milionů dolarů

Neuplynul ani týden od premiéry Mission Impossible – Fallout a šestý díl této legendární série trhá rekordy. Za první víkend v amerických kinech se jeho tržby překulily přes 61 milionů dolarů, což je zatím nejvíce ze všech dílů. Jakoby Tom Cruise ve slavném pokračování série nepřekračoval pouze hranice lidského adrenalinu a fyzické zdatnosti, ale i posouval hranice filmového byznysu.

Zatímco většina vícedílných filmů svou popularitu narůstajícími díly ztrácí, Mission Impossible naopak diváky čím dále více přitahuje. Divácké nadšení se dá lehce odvodit od stoupajících cifer na účtech společnosti Paramount Pictures Corporatio, která tuto 22 let trvající sérii produkuje.

Jak je možné, že po 22 letech Tom Cruise diváky stále přitahuje natolik, aby šestý díl série Mission Impossible sklízel takový úspěch? Šestý díl akčního trháku má prozatím na svém kontě téměř dvě stě milionů dolarů, přičemž premiéru ve Spojených státech měl téměř před chvílí, a to v pátek 27.7. Čeští fanoušci této legendární série se dočkali premiéry v našich kinech ve čtvrtek 2.srpna.



Za čtyřicet procent dosavadní tržby producenti vděčí americkým divákům. Ve Spojených státech film s Tomem Cruisem v hlavní roli doposud vydělal 77,5 milionu dolarů a sto šestnáct milionů dolarů utržil v zahraničí, dohromady tedy 193,6 milionů dolarů. Šest dní po premiéře si tak snímek Mission Impossible – Fallout zaplatil celkové náklady, které činí 178 milionů dolarů.



Nejlepší otevírací tržba

Za premiérový víkend snímek Mission Impossible – Fallout dosáhl na nejlepší otevírací tržbu z celé série a to 61,2 milionu dolarů. Šestý díl dokonce překonal i ten první, který při premiéře v roce 1996 utržil 45,4 milionu dolarů. Ovšem snímek se rozhodně nedal považovat za propadák, svého času se stal třetím nejvýdělečnějším filmem roku a utržil 457,7 milionu dolarů.



Po úspěšném prvním dílu bylo jasné, že druhý díl na sebe nenechá dlouho čekat. Snímek Mission Impossible II celkově vydělal přes půl miliardu dolarů, přičemž Tom Cruise si díky výhodné smlouvě o podílu na zisku přišel na 75 milionů dolarů. Tento díl vydělal při premiéře ve Spojených státech něco málo pod 58 milionů dolarů, což bylo do letošního roku nejvíce za všech sérií, avšak dnes je jedničkou právě šestý díl Mission Impossible – Fallout.



Třetí díl ve Spojených státech takový úspěch neměl, tržby na domácí půdě se propadly na 134 milionů dolarů, tedy o 80 milionů dolarů méně než měl předchozí. Mission Impossible III se dá s celosvětovým výdělkem čtyři sta milionů dolarů považovat za nejslabší díl série. Celosvětové tržby čtvrtého i pátého dílů se vyšplhaly skoro na sedm set milionů dolarů.



Tři miliardy dolarů

Jestliže si sestavíme pomyslný graf tržeb za jednotlivé díly a pomineme propad u třetí části, je patrné, že výdělek díl od dílů stoupá. Celková tržba za celou sérii Mission Impossible je necelých tři miliardy dolarů a číslo rozhodně není konečné.

Tom Cruise je známý tím, že odmítá kaskadérské dvojníky a do všeho se vrhá sám. Při natáčení šestého dílů spadl ze zdi a natáčení se muselo přerušit. Fanoušci se začali o svého oblíbence bát, psát o něm na sociálních sítích a o to více ho obdivovat. I to se dá považovat za svévolnou kampaň, což mohlo filmu pomoci.

Mission Impossible – Fallout se dá s přehledem nazvat senzací roku, která vydělává obrovské částky a sklízí ty nejlepší recenze.