Přetahování dvou alfa samců. Co o Trumpovi a Kimovi prozradila řeč těla

SINGAPUR/PRAHA Jen pár hodin se viděli tváří v tvář vůdci Spojených států a Severní Koreje. Objektivy kamer a fotoaparátů jim ale byly pochopitelně v patách a zachytily momenty, které díky řeči těla obou účastníků hodně prozrazují. Podle odborníků chtěli oba působit dominantně, ale zároveň byli před setkáním nervózní.

První momenty setkání podle expertů na řeč těla a neverbální komunikaci provázela nervozita a nejistota. Zároveň se však v Singapuru severokorejský diktátor Kim Čong-un i americký prezident Donald Trump chtěli prezentovat jako dominantní hráči.

Hlavně Trump během prvních třinácti vteřin, kdy poprvé potřásal severokorejskému diktátorovi rukou, nasadil svůj typický postup k vyjádření dominance. Ruka mu vystřelila k podání jako prvnímu a následně druhou rukou poklepal Kimovi na rameno. O poznání nižší Kim reagoval jemným potřesením Trumpovy ruky a zároveň držel s Trumpem oční kontakt až do doby, kdy se oba otočili k novinářům.

Potřesení rukou s diktátorem.

„Nebylo to typické potřesení rukou. Bylo to spíše nahoru a dolů, takové přetahování, oba se snažili toho druhého přitáhnout k sobě. Oba se snažili, aby nedali tomu druhému možnost mít dominantní úchop,“ okomentoval pro Reuters záběry ze singapurského summitu australský odborník na neverbální komunikaci Allan Pease.



Trump je v neverbální komunikaci zběhlejší

Donald Trump je zkušený vyjednavač, pochází koneckonců z tvrdého světa realitního trhu New Yorku, o kterém se proslýchá, že v něm má nemalý vliv podsvětí. Při setkání s Kimem byl očividně, i díky výškové převaze, většinu času tím, kdo setkání nenápadně korigoval.

Trump ale nezapomínal občas trochu uvolnit napjatou atmosféru. S Kimem udržoval během pochůzek po areálu hotelu konverzaci a nechával ho jít mírně napřed. Ale ani v těchto momentech nezapomínal dávat Kimovi najevo, kdo je tu pán, když mu několikrát opětovně poklepal na rameno a rukou ho naváděl do knihovny, kde mělo proběhnout jejich první jednání mezi čtyřma očima.

Lídři KLDR a USA na procházce po obědě v areálu hotelu Capella.

Kim působil trochu nervózně a několikrát se pokusit Trumpa také rukou poplácat, během konverzací ale většinou poslouchal se sklopenýma očima, pohled k Tumpovi zvedl jen několikrát.



„Donald Trump hovořil smířlivým, až skoro submisivním jazykem, ale jeho řeč těla říkala zcela jasně ‚tady to vedu já‘. Kdo by oba muže neznal, řekl by, že ten vyšší byl otec a ten nižší jeho syn,“ řekl k jednání obou státníků Pease.

„Kim vypadal trochu jako dítě v zábavním parku - nebyl odstrašující, byl rozrušený a trochu nervózní,“ dodal australský expert.