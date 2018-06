Setkání Putina a Trumpa zřejmě proběhne v létě ve Vídni, Rusko požádalo Rakousko o pořadatelství

NEW YORK/MOSKVA Ruský prezident Vladimir Putin požádal rakouského kancléře Sebastiana Kurze o pořadatelství příštího rusko-amerického summitu. Napsal to ve čtvrtek list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované evropské diplomaty. Vrcholné setkání, o němž se už přes dva měsíce hovoří, by se měl podle amerického listu uskutečnit během léta ve Vídni.

Putin žádost přednesl během nedávné návštěvy Rakouska a Kurz s návrhem souhlasil, uvádí The Wall Street Journal. Kancléř slíbil, že s ním seznámí amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Ruská agentura RIA Novosti v pátek oznámila, že Moskva a Washington o možném summitu jednají. „V besedách s Američany se toto téma objevilo. Žádné dohody ale zatím nejsou,“ řekli agentuře ruští diplomaté. Kontakty mezi oběma zeměmi, jejichž cílem je prozkoumat možnost summitu, v minulých dnech potvrdil i The Wall Street Journal.

Putin podle newyorského deníku Kurzovi řekl, že nestojí o summit ve Washingtonu. Chtěl by se prý s Trumpem setkat na neutrální půdě. Trump má v plánu navštívit Evropu v červenci, kdy by se měl zúčastnit vrcholné schůzky NATO v Bruselu a navštívit Británii.

Poprvé o možnosti summitu hovořili Trump a Putin během telefonátu letos v březnu. Od té doby ale Moskva i Washington dávaly opakovaně najevo, že příprava schůzky se nijak neposunula. Oba státníci se zatím zběžně setkali dvakrát při příležitosti loňských mezinárodních konferencí v Německu a ve Vietnamu.