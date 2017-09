Hudebníky rozstříleli děly, Kim má sexuální otrokyně. Mrazivé svědectví uprchlice z KLDR

byla svědkem popravy děly i unášení dívek Žena z prominentní rodiny, která uprchla ze Severní Koreje popsala hrůzy a brutalitu, se kterou se v zemi setkala. Přihlížela prý popravě jedenácti hudebníků protiletadlovými děly a byla svědkem toho, jak její spolužačky odváděli, aby severokorejskému diktátorovi sloužily jako sexuální otrokyně.

Šestadvacetiletá dcera armádního plukovníka vystupující ze strachu pod falešným jménem Hee Yeon Lim žila v Pchjongjangu v privilegované rodině, i navzdory tomu se ale dle vlastních slov často stala svědkyní hrůz režimu.

Pro web britského deníku Daily Mirror v jihokorejském Soulu popsala, že byla mimo jiné svědkyní popravy jedenácti hudebníků, kteří byli rozstříleni protiletadlovými děly poté, co byli obvinění z natočení pornografického videa. Hee Yeon byla s celou svou třídou odvezena na místo popravy, které museli společně přihlížet.

Podle jejích slov byli studenti odvezeni na sportovní hřiště, kde měli být muži popraveni. „Hudebníci byli spoutáni, na hlavách měli pytle a podle všeho měli roubíky, aby nemohli křičet nebo prosit o milost,“ řekla britskému webu. Odsouzení prý byli přivázáni k hlavním protiletadlových děl a popravu bylo nuceno sledovat kolem deseti tisíc lidí. Hee Yeon Lim stála jen kousek od místa události.

„Děla vystřelila, hluk byl ohlušující. Bylo to absolutně děsivé. Děla střílela jedno po druhém. Popravení prostě zmizeli, když děla vystřelila. Jejich těla se rozletěla na kusy, krev a části těl létaly všude kolem,“ popisuje hrozivou scénu. Po popravě prý pak přijely na stadion tanky a zbylé kusy těl rozjezdily.



„Cítila jsem se tak hrozně zle. Bylo to příšerné, nemohla jsem tři dny jíst, jak mi z toho bylo špatně od žaludku,“ vypráví. „Navzdory našemu vysokému postavení jsme se báli. Viděla jsem v Pchjongjangu hrozné věci.“

‚Byla jsem vychovávána v představě, že je jako bůh.‘

Hee Yeon prý rovněž byla u toho, když odváděli její spolužačky, aby Kim Čong-unovi sloužily jako sexuální otrokyně. „Vybírali ty nejhezčí a ujišťovali se, že mají rovné nohy.“ Učili je servírovat drahá jídla a masírovat. Rovněž prý byly nuceny souložit s vůdcem, a pokud protestovaly, už je nikdo nikdy neviděl. Dívky, které diktátor později vyřadil z řad svých služebnic, se mohly vdát za vrcholné představitele režimu.



Hee Yeon také popisuje své setkání s Kim Čong-unem, který se prý v ničem nepodobal zbožštělé představě, kterou obyvatelům Severní Koreje předkládá propaganda. „Byla jsem vychovávána v představě, že je jako bůh. Pak jsem ho potkala a přišel mi děsivý, nic na něm nepřipomínalo boha,“ říká. Vůdce KLDR má prý po celé zemi řadu luxusních skrýší, které znesnadní jeho vypátrání v případě vojenské intervence.



Hee Yeon se definitivně rozhodla utéct poté, co umřel její otec, který se potýkal se závislostí na alkoholu. Věděla, že opouští privilegovaný život, ale také všechna nebezpečí. Utekla se svou matkou a mladším bratrem, do Číny je v dodávce převezli pašeráci. „Myslela jsem, že nás můžou zastavit každou chvíli, řidič rozdával úplatky celou cestu až do Číny,“ popisuje Hee Yeon strastiplnou dvacetihodinovou pouť za svobodou, která ji prý stála 5000 dolarů (přes 100 tisíc korun) a přes Laos ji dostala až do jihokorejského Soulu. „Nikdy jsem se necítila tak šťastná jako v té chvíli, když jsem se dostala ven,“ dodává.