Bojovník za práva žen, magnát Weinstein, obviněn ze sexuálního obtěžování

LOS ANGELES Jeden z nejmocnějších mužů Hollywoodu, filmový producent Harvey Weinstein, který má na kontě filmy jako Pulp Fiction, Zamilovaný Shakespeare nebo Nespoutaný Django, čelí podle médií obvinění, že po dlouhá léta sexuálně obtěžoval ženy ve filmovém průmyslu.

Chování tohoto dárce Demokratické strany, který vystupoval jako bojovník za práva žen, bylo přitom podle všeho roky veřejným tajemstvím, napsala agentura AP. Weinstein kvůli aféře odešel z vedení své produkční firmy The Weinstein Company a poslal ji do nejisté budoucnosti.



Podle článku deníku The New York Times 65letý Weinstein uzavřel kvůli sexuálnímu obtěžování mimosoudní dohodu o odškodnění s nejméně osmi ženami. Jednou z Weinsteinových obětí byla v minulosti herečka Ashley Juddová. „Mnohokrát a mnoha způsoby jsem mu říkala ‚ne‘,“ řekla listu The New York Times Juddová, které Weinstein v jednom hotelu v Hollywoodu před dvaceti lety nabízel masáž a chtěl, aby ho sledovala ve sprše. „Ženy v Hollywoodu si o Harveym mezi sebou povídaly už hodně dlouhou dobu a je načase, aby se o tom mluvilo veřejně,“ řekla Juddovou podle britského listu The Guardian v reakci na článek v The New York Times.



Jsou to jen móresy ze 70. let

Spoluzakladatel produkční a distribuční firmy Miramax v reakci na článek uvedl, že si uvědomuje, že jeho chování v minulosti způsobilo mnoho bolesti a že se za to omlouvá. Nicméně se nechal také slyšet, že „dospíval v 60. a 70. letech, kdy pravidla chování byla jiná. Taková byla tehdy kultura,“ řekl Weinstein, který o sobě prohlašuje, že „15 lidí o mně říká, že jsem génius, 15 lidí říká, že jsem svině“. Po zveřejnění článku oznámil, že hodlá list zažalovat.

Z vedení The Weinstein Company mezitím odešla třetina členů správní rady, kterou, jak poznamenává The New York Times, tvoří výhradně muži. Zbývající členové rady najali externí právnickou firmu, která bude vyšetřovat údajné dlouholeté Weinsteinovy prohřešky vůči ženám. Těmto právníkům pracovnice firmy budou moci povědět o obtěžování, jehož byly svědky, nebo jež samy zažily. Společnost si prý „váží žen“ a záleží jí na tom, aby v ní panovala atmosféra, v níž se se všemi zachází s respektem a úctou.

Pro Weinsteinovu firmu, kterou v roce 2005 založil po odchodu z Miramaxu a která se potýká s klesajícím prodejem, znamená jeho odchod velkou ránu, píše NYT. The Guardian připomněl, že jeho závratná kariéra, během níž si připsal více než 300 nominaci na Oscara, v uplynulých letech nabrala sestupnou tendenci. Posledním oscarovým snímkem, jehož je Weinstein producentem, je Umělec z roku 2011, letošní Tulipánová horečka je považována za velmi slabou.

Aféra škodí i Clintonové

Aféra kolem Weinsteina je mimořádně trapná pro Demokratickou stranu, která se chlubí tím, že prosazuje vůči ženám progresivní politiku, napsala k tomu agentura AP. Weinstein měl blízko ke stranickým špičkám. NYT připomíná, že před loňskými prezidentskými volbami ve své rezidenci na Manhattanu uspořádal benefiční akci ve prospěch demokratické kandidátky Hillary Clintonové a letos u něj jako stážistka pracovala Malia Obamová, starší dcera bývalého prezidenta Baracka Obamy. Strana a její politici nyní posílají peníze získané od Weinsteina nadacím, jež se zasazují například o větší zapojení žen do politiky.

Když se novináři na Weinsteina zeptali současného republikánského prezidenta Donalda Trumpa, uvedl, že ho zná už dlouho. Zajímalo je také, co říká na současná obvinění: „Vůbec mě to nepřekvapuje,“ odpověděl šéf Bílého domu, kterého během prezidentské kampaně několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování, ale i znásilnění.