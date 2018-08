Seznamovací aplikace lidé nepreferují, ale jsou nutností. Míst k seznámení prý ubývá

Seznamovací aplikace typu Tinder, Chappy či Bumble jsou tou nejméně oblíbenou cestou k poznávání nových lidí. Přesto je používá zhruba polovina lidí mezi šestnácti a čtyřiatřiceti lety, ukazuje průzkum britského Radia 1 Newsbeat.

Téměř třetina uživatelů seznamovacích aplikací je údajně používá proto, že jsou „příliš stydliví“ a nedokážou se sblížit s lidmi, které znají v reálném životě. Skoro polovina z nich navíc podle průzkumu použila některou z aplikací ještě před dovršením jednadvacátých narozenin. A skoro třetina očekává, že za pomoci aplikací zažije krátký románek.



Pouze čtvrtina z 2 066 dotázaných uživatelů navázala za pomoci aplikace dlouhodobý vztah či uzavřela manželství. Podle psycholožky Madeleine Mason Roantreeové, specialistky na milostné vztahy, očekává většina lidí od podobných aplikací spíše okamžité rozptýlení. „Když se s někým spárujeme (myšleno v aplikaci), je to skoro jako dostat dávku drogy – v našem mozku se aktivují senzory pro potěšení, takže se aplikace může stát i návykovou,“ vysvětlila serveru BBC.

Zároveň však podle Roantreeové mohou vést podobné aplikace k depresivním stavům, protože se lidé jejich prostřednictvím snadno mohou setkat s odmítnutím. Zkušenosti s tím má například šestadvacetiletý Jordan. „Seznamovací aplikace napomohly mnohým mým problémům s mentálním zdravím – úzkostem a pochybování a sobě samém,“ říká.

‚V baru se zkrátka s nikým neseznámíte‘

„Chodil jsem večer ven, ale zjistil jsem, že je pro mě těžké seznamovat se s lidmi. Tak jsem se přihlásil do seznamovací aplikace hned na tanečním parketu. Ukázalo se, že vám na těchto platformách lidé sdělují věci, které by vám do očí nikdy neřekli. Soudí vás podle toho, jak se jevíte na obrazovce, ne podle toho, jací jste doopravdy,“ stěžuje si Jordan.



Užívání seznamovacích aplikací je podle Samuela Dumase, ředitele firmy Chappy určené pro gaye, způsob, jak se dostat do kontaktu s lidmi, s nimiž bychom se jinak seznámit nemohli. „Současným trendem je, že fyzická místa k seznámení, jakými jsou bary a kluby, se zavírají. Každým rokem je jich méně a méně,“ říká. Za posledních deset let se například počet nočních klubů v Británii zmenšil o polovinu.

Ze stejného důvodu začala hledat partnera přes seznamovací aplikace i dvaatřicetiletá Ivana. „Zjistila jsem, že v barech se zkrátka s nikým neseznámíte,“ říká. Svého snoubence Jamieho poznala skrz aplikaci Bumble, která se prezentuje coby platforma určená nejen k randění – jejím prostřednictvím můžete hledat také přátele či zaměstnance a obchodní partnery.

„Svět se teď změnil – všechno je zaměřeno na online prostředí,“ dodává Jamie. „Existuje mnoho negativních konotací spojených s online randěním, ale my jsme důkazem toho, že funguje,“ myslí si.