SHRNUTÍ VOLEB: Duel Zeman-Drahoš, antizemanovská koalice i odfouknutý ‚svěží vánek‘ Topolánek

PRAHA Útok do půli těla svlečené aktivistky hnutí Femen na hlavu státu, postup Miloše Zemana a Jiřího Drahoše do druhého kola, vznik „antizemanovské“ koalice složené ze tří poražených kandidátů či drtivá porážka Mirka Topolánka. První část prezidentské volby zaznamenala několik silných momentů. Server Lidovky.cz připravil přehled pro ty, kteří neměli čas detailně sledovat volební klání.

PRVNÍ OSTRÝ VÝPAD

První den voleb zaznamenal hned dvě výrazná prvenství. Jedním z nich je premiérový výpad vůči jednomu z uchazečů o Hrad. Na sociálních sítích se totiž objevila falešná zpráva, která měla za cíl fanoušky Miloše Zemana přesvědčit o tom, že není potřeba dávat hlas současné hlavě státu, protože automaticky postupuje do druhého kola. Ovčáček kandidáty vyzval, aby se od hoaxu distancovali. Celou dobu vedeme čistou kampaň a nehodláme to měnit, vrátili však vzápětí úder hradnímu mluvčímu kandidáti. Ostravští policisté nicméně kvůli letáku zahájili trestní řízení.

Hoax nabádal Zemanovy příznivce, aby si počkali na druhé kolo voleb.

PRVNÍ SKANDÁL

Druhé prvenství přišlo už hodinu po otevření volebních místností, kdy se proměnila jinak poklidná předvolební atmosféra a média začala okamžitě psát o „skandálu“. Když Miloš Zeman s úsměvem na tváři kráčel k volební komisi v pražských Stodůlkách, ještě vůbec netušil, že mu odevzdání hlasu před zraky desítek novinářů překazí neočekávaná událost, tedy útok polonahé aktivistky hnutí Femen, kterou následně odtáhla Zemanova ochranka stranou. Server Lidovky.cz celý incident zachytil na místě.

ZMĚNA MÍSTNOSTI

Prezidentův tým se přitom snažil udělat vše proto, aby se vyhnul jakémukoli excesu. Koneckonců možná právě proto Zeman poprvé volil v místnosti v přízemí základní školy, nikoli ve druhém patře, jak tomu bylo dosud zvykem. „Důvod neznám. Byl jsem o tomto faktu pouze informován,“ poznamenal k tématu Ovčáček v textové zprávě adresované serveru Lidovky.cz.

Ochranka zasahuje proti ženě (vlevo), která se ve volební místnosti v pražských Lužinách vysvlékla a vrhla se směrem k prezidentovi Miloši Zemanovi.

(NE)OVLIVNĚNÍ VOLEB

Jen několik hodin po otevření voleb se v souvislosti se zmíněným incidentem začalo diskutovat o tom, zda páteční protest aktivistky z hnutí Femen proti Miloši Zemanovi nemůže přimět k volbám nerozhodnuté voliče současného prezidenta. Politilogové oslovení redakcí se ale shodli, že by výrazněji s hlasováním o nové hlavě státu zahýbat neměl. Podle jejich slov by ze sebe Zeman musel udělat oběť útoku a svou teorii patřičně rozšířit mezi lidi, na což prý už bylo pozdě.

Aktivistka z hnutí FEMEN, která napadla Miloše Zemana. Ochranka jí rychle zpacifikovala.

ČTVRTÁ ROZHODLA

Jestli politology vyřčená teze stala skutečností, těžko říct. Výsledek prvního kola voleb už je nicméně po sobotní zhruba čtvrté hodině odpolední jasný. Nadpoloviční většinu hlasů nikdo z devíti kandidátů nezískal a jako vítěz prvního kola postoupil Miloš Zeman, ze druhého Jiří Drahoš.

Konečné výsledky 1. Zeman 38,56 %

2. Drahoš 26,60 % 3. Fischer 10,23 % 4. Horáček 9,18 % 5. Hilšer 8,83 % 6. Topolánek 4,30 % 7. Hynek 1,23 % 8. Hannig 0,56 % 9. Kulhánek 0,47 % KOMPLETNÍ VÝSLEDKY NAJDETE ZDE:

Oba muži se utkají za 14 dní ve druhém kole. A čísla vcelku jasně ukázala na jasné rozložení sil: s náskokem vyhrál Miloš Zeman (38,6 procenta hlasů) před Jiřím Drahošem (26,6 procenta).

Následovali je s odstupem Pavel Fischer (10,2 procenta), Michal Horáček (9,2 procenta) a Marek Hilšer (8,8 procenta).

Do výsledků v závěru sčítání promlouvala velká města, Zemanovo skóre tak pomalu klesalo, zatímco stoupala čísla ostatních kandidátů.

14 DNÍ DO DRUHÉHO KOLA

Následující dva týdny do druhého kola volby mohou být výjimečně zajímavé, alespoň co do ukázky strategických sil obou postupujících kandidátů. Jak se ukazuje, obhájce prezidentského mandátu Miloš Zeman se před druhým kolem nachází ve složité pozici.

Na tiskovou konferenci Miloše Zemana dorazil i Daniel Hůlka.

V prvním kole totiž nezískal tolik voličů, kolik se předpokládalo. Současně podle sociologických dat nezbývá moc voličských skupin, kde by mohl načerpat podporu ve druhém kole. Podle sociologa Daniela Kunštáta, který poskytl serveru Lidovky.cz rozhovor, je tak mírným favoritem pro druhé kolo Jiří Drahoš. Co rozhodne? Zeman musí přitáhnout všechny své voliče, Drahoš zase ustát útoky

ANTIZEMANOVSKÁ KOALICE

Pro náskok Jiřího Drahoše nemluví jen hlas sociologa, ale také silná podpora poražených kandidátů - Pavla Fischera ze třetího místa, Michala Horáčka a Marka Hilšera z dalších pozic. Část z nich dokonce osobně dorazila i do jeho volebního štábu. I přes dominanci stávající hlavy státu v úvodním kole se proto očekává vyrovnaný souboj.

Na pozvání Jiřího Drahoše dorazili do jeho volebního štábu i Michal Horáček a Marek Hilšer.

SPOR O DEBATY

Už krátce po sečtení hlasů se ukázal první rozpor mezi akademikem Drahošem a současnou hlavou státu. Předmětem sváru se staly plánované politické duely vysílané v televizi, ke kterým Drahoš Zemana ve své děkovné řeči vyzval. Zeman sice překvapil, když uvedl, že je připraven se mu postavit tváří v tvář, zároveň si ale začal nárokovat, kde by se debaty měly uskutečnit.

Jiří Drahoš vyjádřil spokojenost s výsledky.

Nyní už je jasné, že jedna debata proběhne před diváky televize Prima, na druhé diskusi se budou muset teprve domluvit. Zeman odmítá veřejnoprávní Českou televizi, kterou dlouhodobě kritizuje, zvláště pak nechce, aby diskusi vedl známý moderátor Václav Moravec.

Pokud by ale měl Drahoš přistoupit na dvě televizní debaty se Zemanem, bude požadovat, aby jedna z nich byla právě v České televizi.



TOPOLÁNKOVA HOŘKÁ SOBOTA

Překvapením voleb byl špatný výsledek pro bývalého premiéra Mirka Topolánka, který se krčí až na 6. místě se 4,2 procenta hlasů. Topolánek reagoval hrdě. Řekl, že za výhru považuje už to, že probudil z letargie lidi i sám sebe. „Chci poblahopřát Miloši Zemanovi a Jiřímu Drahošovi. Chci vyzvat své příznivce aby nezůstali ve druhém kole doma a šli volit Jiřího Drahoše,“ podotkl Topolánek, který nepovolil otázky a opustil volební štáb. Nedorazil ani - jako jediný - na večerní debatu neúspěšných kandidátů do České televize.

Minulost své voliče má, ti ale zřejmě skončili u Miloše Zemana.

62 KORUN ZA HLAS PRO HORÁČKA

Kampaně kandidátů byly finančně hodně náročné. Někteří kandidáti z chvostu žebříčku utratili sumy v řádech tisíců až statisíců, například čtvrtý Michal Horáček se ale nebál vydat bezmála 30 milionů korun. Server Lidovky.cz proto přepočítal finanční úspěšnost kampaní kandidátů.



Prezidentský kandidát Michal Horáček sleduje se svým týmem výsledek prvního kola prezidentské volby.

Z pomyslného přepočtu odevzdaných hlasů na peníze například vychází, že jeden hlas od voliče vyšel Fischera přibližně na 10,5 koruny, Michala Horáčka zase na 62 korun. U něj šly veškeré náklady z jeho vlastní kapsy. Naopak kampaň vyšla „nejvýhodněji“ Marka Hilšera - jeden jeho hlas ho „stál“ pomyslnou necelou korunu, na kampaň mu navíc přispěli dárci. Jaké účtování čeká všechny kandidáty? Podívejte se.

JAK VOLÍ VAŠI SOUSEDÉ

Jestli vás zajímá, jak volí lidé z vašeho sousedství a jak se v místě, kde žijete, dařilo právě vašemu favoritovi, máme unikátní nástroj, jak získat přesně taková data. Server Lidovky.cz exkluzivně přinesl interaktivní mapu s volebními daty jednotlivých okrsků.

Redakce serveru Lidovky.cz na pondělí připravuje další články s volební tematikou, některé z nich vychází právě i ze zajímavých dat zanesených v tomto nástroji.

Celé volební dění jsme sledovali v podrobné online reportáži: