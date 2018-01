MOMENTY VOLEB: Zeman po boku Okamury a šéfa ČEZ, pěsti ve štábu a Drahošovo ‚jedeme dál‘

PRAHA Úřad prezidenta v dalších pěti letech zřejmě neprojde zásadní proměnu. Znovu zvolený Miloš Zeman si úspěch naplno užíval, poděkoval voličům, svému největšímu sokovi ve volbách však nikoli. A pak zmizel z dosahu médií. Poražený akademik Jiří Drahoš přijal porážku, veřejnosti ale vzkázal, že se z veřejného života nehodlá stáhnout. Volební víkend poznamenalo i několik incidentů – od přešlapů volebních komisí až po napadení novinářů. Server Lidovky.cz přináší rekonstrukci volebního víkendu.

SLEPENÉ LÍSTKY

Hlasování v druhém kole prezidentské volby, které začalo úderem páteční druhé hodiny, probíhalo vcelku poklidně. Jediným narušením byly drobné prohřešky volební komise v několika regionech. Lidé si na sociálních sítích stěžovali, že od některých komisí získali dva lístky se stejným kandidátem, šlo zřejmě o Zemana i o Jiřího Drahoše. Někde se zas vyskytly omylem i lístky se jménem třetího kandidáta, a to Pavla Fischera. Pravděpodobně šlo o chybu kvůli slepení lístků. Chyby se ale podařilo rychle odstranit.

HROZILO UŠPINĚNÍ KOBERCE

V pátek odvolili oba prezidentští kandidáti. Zatímco u Drahoše v Lysolajích byl klid, volbu prezident Miloš Zeman na sídlišti v pražských Stodůlkách provázely menší zmatky. U vstupu do budovy byla přísnější bezpečnostní opatření než při prvním kole voleb a zhruba dvacítka novinářů se dovnitř nedostala. Rozhodla o tom předsedkyně volební komise ve spolupráci s ochrankou. Na dotazy pak redaktorce serveru Lidovky.cz odpověděla, že je to kvůli tomu, že nechtěli uposlechnout její pokyny. Prý se tlačili před vstupními dveřmi do školy. Později také uvedla, že novinářům nemůže vyhradit ve volební místnosti větší prostor, protože by znečistili koberec, což by si jistě „paní ředitelka nepřála“.

51 ku 49 procentům

V 17.38 vydala tisková agentura ČTK krátkou zprávu s titulkem: „Prezidentem byl letos znovu zvolen Miloš Zeman“. V přímé volbě hlavy státu porazil bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. Získal 51,36 % hlasů, zato Drahoše volilo „pouze“ 48,63 procenta lidí. Svůj hlas dalo Zemanovi více než dva miliony osm set tisíc voličů, zatímco jeho vyzyvatel získal o zhruba 150 000 hlasů méně.

‚JEDEME DÁL‘

Dřív než Zeman dorazil před své podporovatele a novináře Jiří Drahoš. A na rozdíl od znovu zvolené hlavy státu se pak neskrýval před médii. Bývalý šéf Akademie věd sice v prezidentském závodu neuspěl, nemá však v plánu stáhnout se z veřejného života. Počítá s tím, že bude probírat nabídky řady stran i hnutí a nevylučuje ani kandidaturu do Evropského parlamentu. „Já jsem nezvítězil, ale rozhodně se necítím jako poražený,“ řekl Drahoš v rozhovoru s LN.

(NE) PODĚKOVÁNÍ SOUPEŘI

Po sečtení všech hlasů za hlasitého potlesku v pražském Top Hotelu dorazil v obklopení svých příznivců Miloš Zeman. Jako znovu zvolený prezident poděkoval svým přátelům za pomoc a podporu před prezidentskými volbami. Nebýt vás, tak jsme nevyhráli, řekl v úvodu svého vítězného projevu. Poděkoval také pražským voličům, kteří mu dali hlas, a voličům z dalších krajů. Drahošovi děkovná slova nevěnoval. A to ani novinářům. Redaktora ČT Vladimíra Keblúška urazil, když mu řekl, že mluví „jak mutant“.

HRADNÍ PŘÁTELÉ

Miloš Zeman si na první vystoupení po oznámení výsledku voleb přivedl své nejbližší spolupracovníky. Skupina tleskající každému výroku hlavy státu však mnohé překvapila. Na pódium Zemana totiž doprovodil Tomio Okamura či mediální magnát Jaromír Soukup. Poněkud překvapivě se v Zemanově suitě objevil i generální ředitel polostátního energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš. Po odchodu z pódia v sálu Top Hotelu ale odešel z dosahu novinářů.



GRATULACE OD BABIŠE

Ještě před ruským prezidentem Vladimirem Putinem nebo slovenským protějškem Andrejem Kiskou pogratuloval Zemanovi premiér Andrej Babiš. Věřil, že kampaň založená na útocích na něj nebude úspěšná a je rád, že se nemýlil. „Výsledek je velmi těsný, je tedy jasné, že společnost je opravdu rozdělená na dvě poloviny. A to si myslím, že má být hlavní úkol prezidenta Miloše Zemana v příštím volebním období. Stmelovat lidi a společnost,“ řekl před novináři.

SOUSED ZEMANOVEC NEBO DRAHOŠOVEC?

Zatímco ve vedlejší ulici zvítězil Drahoš, vaši nejbližší sousedé volili Drahoše. Zajímá vás, jak se dařilo vašemu favoritovi v druhém kole prezidentské volby? Server Lidovky.cz přinesl mapu s nejpodrobnějšími volebními výsledky. Prozkoumejte ji.

RÁNY PĚSTÍ VE ŠTÁBU MILOŠE ZEMANA

Jeden z nejvážnějších incidentů si prezidentské volby 2018 připisují až v jejich úplném závěru. Došlo k němu přímo v Top Hotelu, kde sídlil Zemanův štáb. Spor mezi dvěma skupinami se neobešel bez napadení novinářů. Údajný podporovatel Miloše Zemana podle svědectví Pavly Kosové ze Seznam Zprávy, která celý incident zaznamenala na video, dvakrát pěstmi udeřil novináře do obličeje. Společně s jiným účastníkem ostatním shazoval fotoaparáty a kamery na zem. Celý incident provázely nadávky na adresu novinářů. Incidentem se začali zabývat pražští policisté. Na twitteru uvedli, že potyčka zatím nemá právní kvalifikaci.



CO ČEKAT OD PREZIDENTA V DALŠÍCH PĚTI LETECH

Miloš Zeman už svým děkovným projevem dal najevo, že se během jeho úřadování nic zásadního nezmění. V prvních chvílích hned verbálně napadl novináře a zpochybnil jejich práci, ukázal se také po boku osobností, které podle mnohých kazí image úřadu, který by měl být důstojný. Co ale bude znovuzvolení znamenat pro výkon jeho funkce, co od něj může česká veřejnost čekat a jak bude mluvit do sestavování vlády? Server Lidovky.cz se pokusil najít odpovědi. Čtěte.

OKÉNKO PRO POVOLEBNÍ ANALÝZY

Miloš Zeman vyhrál volby ve většině měst jižní Moravy, která v loňském roce jako prezident navštívil a debatoval tam s občany. Podpořilo ho více lidí v Moravském Krumlově, Veselí nad Moravou, Letovicích, Ivančicích nebo Bučovicích. K Drahošovi se zas přiklonila Strážnice, Kozojídky nebo Kuřim, kde také jeho soupeř diskutoval s občany. Zeman funkci prezidenta obhájil. Co nejvíce ovlivnilo voliče? Podle čeho se rozhodovali? A co je naopak zradilo od volby protikandidáta?