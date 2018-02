Signatáři Charty 77 odsoudili kvůli kauze labouristy Corbyna zneužívání starých záznamů StB

PRAHA Skupina signatářů Charty 77 v souvislosti s nedávným obviněním vůdce britských labouristů Jeremyho Corbyna ze spolupráce s československými špiony odsoudila zneužívání starých záznamů „nevěrohodnými bývalými příslušníky Státní bezpečnosti“ (StB). Podle nich doba, kdy StB mohla ovlivňovat životy lidí v Československu, měla skončit rokem 1989 a neměla by ovlivňovat současné politické poměry v jiných zemích.

Signatáři to uvedli v prohlášení, které zaslali ve čtvrtek a pod kterým jsou podepsáni František Bublan, Petr Kajnar, Eva Kantůrková, Petr Pithart, Petr Pospíchal, Jan Šabata a Petr Uhl.



„Obvinění vyslovené někdejším důstojníkem Státní bezpečnosti, který pracoval v 80. letech v Londýně pod diplomatickým krytím, ukazuje ohrožení, jaké představuje nekritické přejímání informací o její činnosti dnes, o desítky let později,“ uvedli signatáři Charty 77. Připomněli, že věrohodnost publikovaných informací někdejšího rozvědčíka StB popřela mimo jiné ředitelka českého Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková.

Ptáčníková po zveřejnění informací bulvární listu The Sun o tom, že se Corbyn ve druhé polovině 80. let nejméně třikrát setkal s agentem československé tajné služby, uvedla, že patrně nevěděl, s kým se setkává. Z dokumentů podle jejího vyjádření „nijak nevyplývá, že by věděl, že se stýká s rozvědčíkem“. Corbyn se s rozvědčíkem sice sešel, považoval ho ale za diplomata. Šéfka archivu následně popřela i tvrzení bývalého příslušníka StB Jána Sarkocyho, který se v 80. letech s Corbynem setkával a podle kterého Corbyn s StB spolupracoval vědomě. Podle Ptáčníkové je jeho tvrzení v rozporu s dochovanými materiály.

Sarkocy byl v roce 1989 z Velké Británie vyhoštěn spolu s několika dalšími rozvědčíky. Ještě v té době je v závěrečné zprávě o jeho stycích uveden Corbyn jako „RS“, tedy osoba, o kterou měla rozvědka zájem, nikoli jako agent.

„Zneužívání desítky let starých záznamů nevěrohodnými troskami komunistické tajné policie zásadně odsuzujeme,“ uvedli signatáři Charty 77.