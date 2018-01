Silné sněžení a popadané stromy komplikovaly v Královéhradeckém kraji dopravu

HRADEC KRÁLOVÉ Silné sněžení a nárazových vítr ve středu v pohraničních okresech Královéhradeckém kraji způsobily značné komplikace v dopravě. Některé silnice na Náchodsku, Trutnovsku a Rychnovsku byly kvůli nehodám či popadaným stromům dočasně uzavřené. Záchranáři zasahovali u desítek většinou méně závažných nehod. Informovali o tom policisté, hasiči a silničáři.

„Husté sněžení ve středu dopoledne na Náchodsku způsobilo kalamitní stav v dopravě. Několik silnic bylo dokonce na několik desítek minut neprůjezdných, protože na ně spadly stromy. Situace se začala uklidňovat po 14. hodině, sněžení začalo přecházet v déšť, srážky ustávaly,“ řekla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.



Ve středu po poledni byla kvůli spadlému stromu na více než půl hodiny uzavřena hlavní silnice mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují. „Potíže se sjízdností byly i mezi Broumovem a Policí nad Metují. Hodně to klouzalo na většině silnic nižších kategorií,“ uvedla Prachařová.

Během dne zasahovali hasiči v kraji u více než 50 událostí, zaměstnaly je dopravních nehody i popadané stromy. „V odpoledních hodinách byla nejčastějším výjezdem likvidace spadlého stromu, do odpoledních 15:30 to bylo 26 případů. Napilno měly především jednotky na Trutnovsku, Náchodsku i Rychnovsku. Zásah u dopravní nehody nebo technická pomoc uvízlým vozidlům byly evidovány ve 20 případech,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Například v Dolní Radechové na Náchodsku dopoledne vyprošťovali z příkopu linkový autobus, ve kterém cestovalo pět lidí včetně řidiče. Nehoda se obešla bez zranění. Dopoledne také zasahovali v Kamenici u Dobrušky na Rychnovsku. Tam havarovalo osobní auto a hrozilo, že spadne ze srázu do potoka. Na Rychnovsku byla odpoledne kvůli nehodě nákladního vozidla mimo provoz i silnice z Rokole do Olešnice v Orlických horách. „Na silnicích měly problémy hlavně kamiony a nákladní automobily. Zaznamenali jsme několik kamionů vzpříčených přes silnici, jeden kamion se převrátil, další skončil v příkopu na boku. Na Náchodsku lze hovořit o více než deseti méně závažných nehodách,“ uvedla Prachařová.

Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly odpoledne už sjízdné bez problémů, komplikace přetrvávaly na silnicích druhé a hlavně třetí třídy. Na nich ležel místy rozbředlý sníh, ve vyšších polohách uježděná vrstva sněhu krytá posypem.

Podle meteorologů by v hradeckém kraji měla odpoledne a večer převládat proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, nad 700 metrů sněžení. Vítr by měl navečer slábnout.

Ve čtvrtek by měla být proměnlivá oblačnost, ojediněle, na horách místy přeháňky, nad 700 metrů sněhové. Předpověď počítá s nejvyššími denními teplotami mezi plus čtyřmi až sedmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem plus jednoho stupně Celsia. Na horách může vítr v nárazech dosahovat více než 50 kilometrů v hodině.