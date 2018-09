ŠINDELÁŘ: Veřejná poprava. Jarolím zakončil reprezentační působení debaklem

Už téměř 25 let hraje mezinárodní zápasy samostatná česká fotbalová reprezentace, žádný trenér ale neměl tak mizernou bilanci jako Karel Jarolím, který v úterý své působení na reprezentační lavičce dobrovolně ukončil. Vždyť až do pondělního debaklu 1:5 se ještě se nestalo, aby Češi inkasovali pět branek. A jen jednou fotbalisté se lvíčkem na prsou před tím prohráli čtyřbrankovým rozdílem.

Stalo se to letos v červnu v přípravném zápase s Austrálií (0:4), kdy seděl na lavičce rovněž Jarolím. Za vlády dvaašedesátiletého kouče navíc Češi neporazili nikoho ze silnějších týmů. V kvalifikaci o MS 2018 dvakrát prohráli s Němci, doma nedokázali porazit ani Severní Irsko, za nímž skončili v nikterak hvězdné skupině na třetím místě a na šampionát se nepodívali.



Jarolím přesto dostal od vedení českého fotbalu šanci vést národní tým dál, hned v prvním duelu Ligy národů proti Ukrajině minulý týden v Uherském Hradišti ale jeho tým předvedl mizerný výkon a prohrál 1:2. Pondělní debakl v Rostově na Donu pak už byl jen Jarolímovou labutí písní, protože už před zápasem se očekávalo, že půjde o jeho poslední představení na reprezentační lavičce. Příznačné pak bylo jeho pokání po zápase, že by si zasloužil veřejnou popravu. Nešetřili ho ani hráči, kteří o posledních dvou duelech tvrdili, že šlo o katastrofu a totální katastrofu.

Při pohledu na bídnou obrannou hru se nabízí známá poučka o tom, že když nedává góly tým, můžou za to hráči, když je naopak dostává, nese vinu trenér. Proto by měl výkonný výbor Fotbalové asociace ČR najít do říjnového derby na Slovensku kouče, který zapracuje s týmem na defenzivě a disciplíně. V kuloárech se však šeptá o tom, že by se novým trenérem měl stát někdejší kouč Plzně Karel Krejčí, spřízněnec faktického šéfa FAČR Romana Berbra. Je však správným kandidátem na lodivoda národního týmu muž, který byl plzeňským vedením vyhozen hned po zisku mistrovského titulu kvůli tomu, že neměl v kabině potřebný respekt?